В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв: в ВСУ предупреждали об угрозе баллистики

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического оружия.

Тревогу в области объявили в 17:26. Уже через несколько минут в городе раздались взрывы.

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В Запорожье слышали взрывы

Корреспонденты "Суспильного" сообщили, что взрыв в городе прогремел около 17:32.

В то же время в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения врагом.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,

– предупредили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 17:45 воздушная тревога объявлена в:

Харьковской,

Донецкой,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Кировоградской,

Николаевской,

Херсонской областях.



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 17:45 7 ноября

Местные власти пока не комментировали взрывы в Запорожье. Мониторинговые телеграм-каналы предполагают, что российские военные могли нанести удар ракетой типа "Искандер", но официального подтверждения пока нет. Кроме того, в сети также сообщают, что над Запорожьем летал вражеский разведывательный беспилотник.

В 17:53 в областях начались отбои воздушных тревог. В частности, тревогу отменили в Херсонской и Николаевской областях. В 18:07 отбой был объявлен во всех областях.

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