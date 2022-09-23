В Запорожье снова "прилеты": в ОВА говорят о 10 запусках вражеских ракет
Источник:Александр Старух
Во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Оккупанты запустили около 10 ракет.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Областной центр региона снова оказался под ракетным обстрелом.
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Взрывы в городе раздались почти одновременно с сиреной
Воздушная тревога в Запорожье была объявлена около 23:46, а уже через минуту поступили первые сообщения о взрывах. В городе раздалась серия мощных взрывов. По данным местных жителей, 6 из них прозвучали одновременно.
По предварительным данным, россия снова атаковала Запорожье ракетами С-300. Впоследствии глава ОВА уточнил, что под ударом снова оказались объекты инфраструктуры города.
Враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Всегда есть риск повторных атак. Оставайтесь в укрытиях во время воздушных тревог,
– подчеркнул Старух.
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Запорожье чуть ли не каждый день под ракетными ударами
Ночью 19 сентября оккупанты ракетами С-300 атаковали Запорожье. Во время атаки в некоторых районах города пропадал свет – два снаряда попали в трансформаторную подстанцию. Утром оккупанты снова атаковали и одна из ракет попала в село Запорожского района, где пострадала женщина в результате обвала дома.
Вечером 20 сентября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожскому району. Под ударом оказались сразу 4 населенных пункта, по некоторым из них россияне выпустили по 3 ракеты С-300.
На следующий день россияне запустили 5 ракет в Запорожье, попав в 3 района города. Старух сообщил, что оккупанты попали в объекты инфраструктуры, а также – дома частного сектора. Еще 2 вражеских снаряда попали в поле на окраинах Запорожья. Пострадали 3 человека.
Утром 22 сентября оккупанты снова нанесли ракетный удар по городу, запустив 9 ракет С-300. Юг Запорожского района остался без света, одна из ракет попала в телебашню. Во время атаки россияне попали и в гостиницу, в результате чего погиб 65-летний работник.
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