В Запорожье и в Херсонской области сообщают о взрывах: оставайтесь в укрытиях

Во время воздушной тревоги в Запорожье и в Херсонской области раздались взрывы. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

О воздушной тревоге в Запорожской и Херсонской областях объявили около 15:46. Сообщения о взрывах появились в 16:02.

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Оставайтесь в укрытиях

Местным жителям следует следить за сообщениями местных администраций и оставаться в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью.

Кроме того, напоминаем о том, что нельзя фотографировать или снимать последствия прилетов, если таковы имеются. Не исключено, что работает ПВО. Надо ждать официальной информации от власти.

Напомним, что если нет возможности спуститься в укрытие – нужно по "правилу двух стен" пойти в ванную или коридор.

Последние новости из Запорожья

27 апреля оккупанты били по жилым домам в Пологовском районе. В результате минометного огня пострадала 59-летняя жительница Орехова, возле которой разорвался снаряд. Доставить в больницу ее смогли только через 2 дня.

28 апреля захватчики обстреляли Камышевскую и Гуляйпольскую территориальные общины. Снаряды оккупантов повредили жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в частности спальный корпус интерната.

Ночью 30 апреля оккупанты обстреляли фермерское хозяйство на территории Таврической общины. К счастью, никто не пострадал.

Интересно – данные британской разведки об угрозе для Запорожья со стороны оккупантов: смотрите видео