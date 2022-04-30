Про повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили близько 15:56. Повідомлення про вибухи з'явилися о 16:02.

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Залишайтеся в укриттях

Місцевим мешканцям необхідно слідкувати за повідомленнями місцевих адміністрацій та залишатися в укриттях. Не нехтуйте власною безпекою.

Крім того, нагадуємо про те, що не можна фотографувати чи знімати наслідки "прильотів", якщо такі є. Не виключено, що працює ППО. Потрібно чекати офіційної інформації від влади.

Принагідно нагадаємо, що якщо немає можливості спуститися в укриття – потрібно за "правилом двох стін" піти у ванну або коридор.

Останні новини з Запоріжжя

27 квітня окупанти гатили по житлових будинках у Пологівському районі. Внаслідок мінометного вогню постраждала 59-річна жителька Оріхова, поблизу якої розірвався снаряд. Доставити до лікарні її змогли лише через 2 дні.

28 квітня загарбники обстріляли Комишуваську та Гуляйпільську територіальні громади. Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема спальний корпус інтернату.

Вночі 30 квітня окупанти обстріляли фермерське господарство на території Таврійської громади. На щастя, ніхто не постраждав.

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