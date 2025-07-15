В Запорожье прогремели взрывы, тревога длится уже 13 часов: на город продолжают лететь "Шахеды"
- В Запорожье продолжается воздушная тревога более 13 часов из-за атак дронов "Шахед".
- В результате ударов произошли пожары, повреждены ангар и административное здание, пострадавших нет.
Россия продолжает наносить удары "Шахедами" по Запорожью. Воздушная тревога в городе продолжается уже более 13 часов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Регину Харченко.
Смотрите также В Днепре в результате атаки БпЛА повреждена многоэтажка, частные дома и гимназия
Что известно об атаке на Запорожье?
Харченко отметила, что воздушная тревога в Запорожье продолжается уже 13 часов.
С 19:35 (14 июля – 24 Канал) к нам летят вражеские ударные дроны. В результате попаданий произошло несколько пожаров, но наши спасатели вовремя укротили огонь. Есть повреждения ангара и административного здания одного из объектов. К счастью, пострадавших нет,
– говорится в сообщении.
Секретарь горсовета также отметила, что на город снова летят российские "Шахеды". В связи с этим она призвала всех находиться в безопасных местах на не находиться на улице.
Заметим, что в 08:50 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе работает ПВО. Он также добавил, что 1 вражеский БпЛА движется в направлении Шевченковского и Коммунарского районов.
Уже в 9:05 он заявил, что над территорией Запорожья вражеские ударные БпЛА не фиксируются.