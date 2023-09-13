На Запорожье три дрона СБУ атаковали "избирательный участок" оккупантов

В Запорожской области украинские дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов. Так, БПЛА атаковали избирательный участок, где хранились уже заполненные бюллетени.

Как оказалось, этот "хлопок" оккупантам устроила СБУ. Об этом 24 Каналу сообщили собственные источники в ведомстве.

Обратите внимание "Выборы" закончились досрочно: украинские дроны мощно атаковали штаб оккупантов на Запорожье

Дроны СБУ атаковали "избирательный участок" оккупантов

Как стало известно, во время незаконных российских псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три дрона-камикадзе атаковали избирательный участок, где хранились уже заполненные бюллетени. Это устроила СБУ.

Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение 10 дней во время отдаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенко, Ивановка, Новоднепровка).

После трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены.

Отметим, что информация о взрывах на этом участке заставила изрядно понервничать "членов" других избирательных участков в этом районе.

СБУ атаковала "избирательный участок" оккупантов: смотрите видео

Другие подобные случаи

Напомним, что недавно во время псевдовыборов России два украинских дрона-камикадзе решили "проголосовать" против оккупантов. Они посетили "избирательный" штаб россиян в селе Скельки Васильевского района. Его оккупанты используют для хранения избирательных бюллетеней и документов.

В результате выборы там закончились досрочно. Взрыв и пожар оккупантам устроила СБУ.

Кстати, после взрывов оккупанты тоже занервничали. В частности, они оцепили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.