Россия обстреляла дронами Запорожье: есть погибший и раненые

После атаки вражеских БпЛА по Запорожью известно, что пострадали люди. Бригада медиков выехала на место.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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В Запорожье во время атаки "Шахедов" пострадали люди

По состоянию на 22:47 известно по меньшей мере о трех пострадавших жителях Запорожья. Под завалами еще находятся люди. Также из-за действий агрессора погиб 61-летний мужчина.

Россия вечером 1 мая атаковала город дронами-камикадзе. В результате этого возникли пожары на различных объектах. Один из "Шахедов" попал в учебное заведение, еще несколько – в жилые здания.

Не менее 10 ударов нанесли враги по Запорожью. Первые взрывы люди услышали в 22:06. Жителям посоветовали оставаться в укрытиях, ведь опасность применения "Шахедов" продолжается.

На местах возгораний выясняются последствия вражеской атаки.

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Ранее Запорожье подвергалось враждебным обстрелам 29 апреля. Тогда власти не сообщали о последствиях атаки.