Спасательная операция в Запорожье закончилась: количество погибших выросло
Враг ударил баллистикой по Запорожью днем 10 декабря. К сожалению, вскоре стало известно о раненых, и их количество только растёт. А потом сообщили и о погибших. 24 Канал собирает информацию об этом.
Оккупанты ударили по центру города баллистикой днём. Тип ракет еще неизвестен, вероятно, их запускали из Таганрога.
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Сколько погибших и раненых в Запорожье 10 декабря
В 14:33 12 декабря глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что поисково-спасательная операция закончилась. Она длилась почти двое суток.
По состоянию на 13:40 12 декабря количество жертв в Запорожье выросло до 11 человек. Спасатели из-под завалов дома извлекли тело женщины.
На 05:55 12 декабря было известно о 22 раненых и 10 погибших. Тело десятой жертвы, женщины, достали из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Под завалами оставался еще один человек.
На конец суток 11 декабря было известно, что в больнице умер еще один раненый. Вражеская атака унесла уже 9 жизней. Среди пострадавших – двое врачей. Госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. На момент удара в клинике были пациенты и врачи.
13 человек в больнице, 7 отказались от госпитализации. Среди них и 5-летняя девочка (медики оказали помощь ребенку на месте).
Аварийно-спасательные работы продолжаются уже много часов. В ликвидации последствий вражеского удара задействованы более 160 человек и полсотни единиц техники, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Впрочем, есть обнадеживающая новость.
Запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим. Состояние тяжелое, однако верим в лучшее и благодарим наших медиков,
– сказал Иван Федоров.
В 12:12 11 декабря в ГСЧС сообщили, что из-под завалов достали тело еще одного погибшего.
Пострадавшие и погибшие в результате атаки / Фото Запорожская ОВА
Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания – в том числе школа и внешкольное учреждение. Сейчас известно о повреждении 20 жилых домов и трех нежилых зданий.
Разрушения в Запорожье 10 декабря / Фото Запорожская ОВА
Иван Федоров также записал короткое видео, в котором рассказал, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре в самом центре города.
К сожалению, вскоре стало известно о погибших и людях под завалами.
Спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы,
– сказано в сообщении.
Раненых и тела погибших несут мимо кофейни: смотрите видео
Фото ниже можно считать метафорой всей войны России против Украины.
На фото и видео хорошо заметно, что здания превратились в гору бетона. Спасатели и правоохранители ходят по кондиционерам, которые еще утром висели на стенах. А особенно циничным является то, что бизнес-центр, куда попал враг, недавно открыли. Об этом свидетельствует надпись на одной из фотографий – "Бизнес-центр открыт!"
То, что открывает Украина, закрывает ракетами Россия. Украина лечит – Россия убивает. Украина спасает – Россия убивает. Украина создает – Россия уничтожает. Россия должна ответить, и возмездие наступит!