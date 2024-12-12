Спасательная операция в Запорожье закончилась: количество погибших выросло

Враг ударил баллистикой по Запорожью днем ​​10 декабря. К сожалению, вскоре стало известно о раненых, и их количество только растёт. А потом сообщили и о погибших. 24 Канал собирает информацию об этом.

Оккупанты ударили по центру города баллистикой днём. Тип ракет еще неизвестен, вероятно, их запускали из Таганрога.

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Сколько погибших и раненых в Запорожье 10 декабря

В 14:33 12 декабря глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что поисково-спасательная операция закончилась. Она длилась почти двое суток.

По состоянию на 13:40 12 декабря количество жертв в Запорожье выросло до 11 человек. Спасатели из-под завалов дома извлекли тело женщины.

На 05:55 12 декабря было известно о 22 раненых и 10 погибших. Тело десятой жертвы, женщины, достали из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Под завалами оставался еще один человек.

На конец суток 11 декабря было известно, что в больнице умер еще один раненый. Вражеская атака унесла уже 9 жизней. Среди пострадавших – двое врачей. Госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. На момент удара в клинике были пациенты и врачи.

13 человек в больнице, 7 отказались от госпитализации. Среди них и 5-летняя девочка (медики оказали помощь ребенку на месте).

Аварийно-спасательные работы продолжаются уже много часов. В ликвидации последствий вражеского удара задействованы более 160 человек и полсотни единиц техники, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Тело третьего погибшего достали из-под завалов / Фото Запорожская ОВА

Впрочем, есть обнадеживающая новость.

Запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим. Состояние тяжелое, однако верим в лучшее и благодарим наших медиков,

– сказал Иван Федоров.

В 12:12 11 декабря в ГСЧС сообщили, что из-под завалов достали тело еще одного погибшего.

Пострадавшие и погибшие в результате атаки / Фото Запорожская ОВА

Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания – в том числе школа и внешкольное учреждение. Сейчас известно о повреждении 20 жилых домов и трех нежилых зданий.

Разрушения в Запорожье 10 декабря / Фото Запорожская ОВА

Иван Федоров также записал короткое видео, в котором рассказал, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре в самом центре города.

К сожалению, вскоре стало известно о погибших и людях под завалами.

Спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы,

– сказано в сообщении.

Раненых и тела погибших несут мимо кофейни: смотрите видео

Фото ниже можно считать метафорой всей войны России против Украины.

Запорожье после обстрела / Фото Запорожская ОВА

На фото и видео хорошо заметно, что здания превратились в гору бетона. Спасатели и правоохранители ходят по кондиционерам, которые еще утром висели на стенах. А особенно циничным является то, что бизнес-центр, куда попал враг, недавно открыли. Об этом свидетельствует надпись на одной из фотографий – "Бизнес-центр открыт!"

То, что открывает Украина, закрывает ракетами Россия. Украина лечит – Россия убивает. Украина спасает – Россия убивает. Украина создает – Россия уничтожает. Россия должна ответить, и возмездие наступит!