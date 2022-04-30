В Запорожье запретили движение через Каменское на Васильевку
Источник:Запорожская ОВА
Из Запорожья запретили движение транспорта через Каменское в направлении Васильевки. Решение связано с ситуацией, сложившейся на маршруте гуманитарного коридора.
Об открытии гумкоридора сообщат дополнительно
Решение запретить движение через Каменское на Васильевку приняло военное командование Сил обороны Запорожья.
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Согласно решению военного командования Сил обороны Запорожья, учитывая ситуацию, сложившуюся на маршруте гуманитарного коридора, движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено,
– сообщили в Запорожской ОВА.
Там отметили, что об открытии гуманитарного коридора будет поставлено в известность дополнительно. Также жителей Запорожской области просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Какая ситуация в Запорожье
- Российские военные временно оккупировали некоторые части Запорожской области, в том числе города Бердянск и Мелитополь. Из-за оккупантов Украина временно потеряла выход к Азовскому морю.
- В Генштабе ВСУ 30 апреля сообщили, что агрессор не прекращает обстреливать подразделения украинских войск в Запорожском направлении.
- Также вооруженные силы России готовят по гражданским в Запорожье, в результате чего, к сожалению, есть погибшие. Враг обстрелял сразу несколько общин.
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