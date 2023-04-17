"Прочь из Украины": в Запорожской области оккупанты получают банкноты с посланиями

Украинское движение сопротивления на временно оккупированных территориях продолжает свою просветительскую деятельность. Однако участники движения пытаются влиять не только на украинцев, но и на оккупантов.

Источники 24 Канала сообщили, что на территории временно оккупированной Запорожской области россияне начали получать интересные банкноты. Такие послания среди захватчиков получили наибольшее распространение в Мелитополе.

Смотрите также Маразм на Пасху: в Мелитополе установили экран, на котором "оживили" Татарского

Послания на рублях

В терминалах и кассах россияне могут получить банкноту с посланием. На них украинцы напоминают, что захватчикам недолго оставалось властвовать на оккупированной земле.

На банкнотах рисуют символику движения сопротивления "Желтая лента", призывают россиян возвращаться домой и напоминают, что Украина обязательно вернет себе границы 1991 года. На одной бумажке, номиналом 500 рублей, даже написали, чтобы оккупанты сохранили эти деньги на репарации Украине.

Оккупанты получают банкноты с посланием на Запорожье / Фото предоставлены 24 Каналу

Напомним, что в Мелитополе недавно был мощный "хлопок". Утром 13 апреля сработало российское ПВО, которое оккупанты размещают в жилых кварталах. Впоследствии в городе произошли перестрелки между россиянами, а позже жители услышали взрыв в районе аэродрома.

Уже на следующий день мелитопольцы услышали мощный взрыв, раздавшийся вблизи железнодорожного депо. Мэр города Иван Федоров подчеркнул, что по меньшей мере 2 базы оккупантов были повреждены или уничтожены.

В Мелитополе готовят россиян к бегству: детали

Российские захватчики уже не скрывают своего страха перед ВСУ. Россиян, проживающих на временно оккупированных территориях, предупреждают о возможных "опасностях контрнаступления ВСУ".

Местным жителям прямо на улице раздают газеты "Славянская правда". Интересно, что на первой полосе размещен план эвакуации из города. В самом тексте подчеркивают, что в случае контрнаступления ВСУ гражданам России следует уехать из Мелитополя.

Авторы газеты уверяют, что власти якобы обеспечат всем россиянам эвакуацию по воздуху, земле и морю. Отмечают, что ключевые маршруты эвакуации будут выглядеть так:

Геническ – Симферополь – Керчь – Новороссийск / Краснодар;

Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Ростов-на-Дону.

Кроме того, граждан России предупреждают, что уехать удастся не всем. По сути, главной преградой может быть плохая подготовка транспортных средств. Несмотря на это, россиян просят "сохранять спокойствие и доверять властям".