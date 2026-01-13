Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь Минэнерго Анна Дудка.

Что произошло в здании Минэнерго?

Информацию о якобы прорыве канализации распространил народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

В Минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже и не знаю как воспринимать – это какой-то знак для нового руководителя?! Сигнал с небес?! Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно?!

– говорилось в заметке.

Однако в Минэнерго заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Возникла проблема в сети теплоснабжения, которая сейчас устраняется,

– объяснила Анна Дудка.

По ее словам, проблема возникла именно в здании Министерства – речь идет о трубе теплоснабжения. Ее уже чинят и ситуация находится под контролем.

