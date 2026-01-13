Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь Минэнерго Анна Дудка.
Читайте также В СНБО опровергли слухи о массовом закрытии супермаркетов в Киеве
Что произошло в здании Минэнерго?
Информацию о якобы прорыве канализации распространил народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
В Минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже и не знаю как воспринимать – это какой-то знак для нового руководителя?! Сигнал с небес?! Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно?!
– говорилось в заметке.
Однако в Минэнерго заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Возникла проблема в сети теплоснабжения, которая сейчас устраняется,
– объяснила Анна Дудка.
По ее словам, проблема возникла именно в здании Министерства – речь идет о трубе теплоснабжения. Ее уже чинят и ситуация находится под контролем.
Какая ситуация сейчас в Киеве с теплом и светом?
Киев остался частично без отопления вследствие повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки, которую Россия осуществила 9 января. Из-за действий врага без теплоснабжения были 6 тысяч многоэтажек.
У комментарии 24 Канала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно рассказала, что повторный запуск системы возможен только при плюсовой температуре. Она также отмечала, что риски промерзания больше в старых панельных домах, где сети расположены ближе к внешним стенам.
Утром 13 января в столице ввели графики аварийных отключений электричества. В отдельных районах света может не быть до конца суток из-за проведения ремонтных работ.