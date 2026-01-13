Про це в коментарі 24 Каналу розповіла прессекретарка Міненерго Ганна Дудка.

Що сталося в будівлі Міненерго?

Інформацію про нібито прорив каналізації поширив народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.

В Міненерго прорвало каналізацію в підвалі. Навіть і не знаю як сприймати – це якийсь знак для нового керівника?! Сигнал з небес?! Чи не підірве ця подія енергетичну безпеку країни остаточно?!

– йшлося в дописі.

Однак в Міненерго заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Виникла проблема в мережі теплопостачання, яка наразі усувається,

– пояснила Ганна Дудка.

За її словами, проблема виникла саме в будівлі Міністерства – йдеться про трубу теплопостачання. Її вже лагодять і ситуація перебуває під контролем.

