В зоне ООС защитники отбили 12 атак врага: уничтожены 9 беспилотников и полно другой техники
Источник:Группировка Объединенных сил
Группировка Объединенных сил продолжает проводить военную операцию на Донецком и Луганском направлениях. Так, только за 17 мая нашим защитникам удалось отразить 12 атак врага.
По данным пресс-службы группировки Объединенных сил, еще на 4 локациях продолжаются бои. Враг понес серьезные потери, к сожалению, есть жертвы и среди украинских гражданских.
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Общая ситуация в зоне Объединенных сил
Пытаясь завладеть Луганской и Донецкой областями, враг продолжает бить из всего имеющегося оружия. Вдоль всей полосы обороны россияне применяют:
- боевую авиацию,
- реактивные системы залпового огня,
- ствольную артиллерию крупных калибров,
- танки,
- минометы различных систем.
На Луганском направлении подтвердилась информация о применении российскими оккупантами термобарического оружия. В частности – тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".
К тому же оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили:
- 36 жилых домов,
- 6 промышленных и фермерских предприятий,
- супермаркет,
- спортивную школу,
- общежитие,
- аптеку.
В результате этих обстрелов погибло 8 мирных жителей, еще 4 получили ранения. Как сообщают наши бойцы, среди них один 8-летний ребенок.Обратите внимание: всего с начала войны россияне убили в Донецкой области 382 гражданских. Еще 1 096 человек получили ранения.
Сколько атак отбито за сутки
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 17 мая 12 атак врага. Бои продолжаются еще на 4-х локациях.
Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике,
– написала пресс-служба ООС в фейсбуке.
За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 3 танка;
- 3 артиллерийские системы (из них одна – реактивная система залпового огня);
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами).
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 9 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс типа ZALA.
В Донецкой ОВА добавили, что украинские защитники закрепились на рубежах, где враг точно не пройдет, однако ситуация в области – сложная и напряженная.
Потери врага по состоянию на 17 мая
Напомним, что личный состав российской армии сократился на 27 900 человек. Причем, эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать погибших в районах активных боевых действий пока что невозможно. Поубавилось у россиян и техники. В частности, с 24 февраля оккупанты потеряли:
- танков – 1 235 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 009 единиц;
- артиллерийских систем – 578 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 198 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 90 единиц;
- самолетов – 201 единица;
- вертолетов – 167 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 109 единиц;
- кораблей / катеров – 13 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 единиц;
- специальной техники – 43 единицы;
- крылатых ракет – 97 единиц.
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