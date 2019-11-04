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      В администрации Трампа не видят оснований для импичмента

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      Импичмент Трамп
      Импичмент Трамп / gettyimages

      В Белом доме считают, что просьба их главы Дональда Трампа к Украине расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена не является правонарушением, которое может стать основанием для импичмента.

      Старшая помощница Трампа Келлиенн Конвей заявила, что ничто в этой ситуации не может составлять "серьезного преступления или проступка". Она имела в виду основания для импичмента президента, указанные в конституции США, передает "Голос Америки".

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      Заявление Конвей прозвучало через несколько дней после того, как подконтрольная демократам Палата представителей одобрила процедуру расследования относительно импичмента Трампа в связи с действиями в отношении Украины.

      Как отмечается, вместе с тем Конвей сказала, что ей неизвестно, требовал ли Трамп в обмен на разблокирование военной помощи Украине, чтобы Киев расследовал деятельность Джо Байдена и его сына Хантера.

      Давайте будем честными. О чем там (в телефонном разговоре двух лидеров – 24) не упоминалась, так это о задержании помощи. Они получили эту помощь,
      – заявила Конвей.

      Она также отметила, что Трамп имеет "большое доверие" к американскому разведывательному сообществу. Но отказалась уточнить, верит ли Трамп выводам разведки о том, что именно Москва, а не Киев вмешивалась в выборы в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить Хиллари Клинтон.

      31 октября Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Решение поддержали 232 из 431 конгрессменов. Против проголосовали 196 республиканцев. Голосование стало первой официальной проверкой актуальности парламентского расследования в отношении президента Трампа.

      Почему Трампу хотят объявить импичмент?

      • В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      Что известно об импичменте президента США?
      За всю историю США процедуре импичмента были подвергнуты два президента: Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-99 годах. Но оба они были оправданы в Сенате и, следовательно, не были отстранены от должности.

      Ричарда Никсона формально не подвергали импичменту, однако в августе 1974 года он ушел в отставку из-за неминуемой угрозы отстранения от власти в связи с Уотергейтским скандалом.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости США Импичмент Трампа Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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