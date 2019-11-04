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      У адміністрації Трампа не бачать підстав для імпічменту

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      Імпічмент Трамп
      Імпічмент Трамп / gettyimages

      У Білому домі вважають, що прохання їхнього очільника Дональда Трампа до України розслідувати діяльність колишнього віцепрезидента Джо Байдена не є правопорушенням, яке може стати підставою для імпічменту.

      Старша помічниця Трампа Келліенн Конвей заявила, що ніщо в цій ситуації не може становити "серйозний злочин або проступок". Вона мала на увазі підстави для імпічменту президента, зазначені в конституції США, передає "Голос Америки".

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      Заява Конвей пролунала через кілька днів після того, як підконтрольна демократам Палата представників схвалила процедуру розслідування щодо імпічменту Трампа у зв'язку з його діями щодо України.

      Як зазначається, разом із тим Конвей сказала, що їй невідомо, чи вимагав Трамп в обмін на розблокування військової допомоги Україні, щоб Київ розслідував діяльність Джо Байдена і його сина Гантера.

      Давайте будемо чесними. Про що там (у телефонній розмові двох лідерів – 24) не згадувалося, так це про затримання допомоги. Вони отримали цю допомогу,
      – заявила Конвей.

      Вона також зауважила, що Трамп має "велику довіру" до американського розвідувального товариства. Але відмовилася уточнити, чи вірить Трамп висновкам розвідки про те, що саме Москва, а не Київ втручалася у вибори в США у 2016 році, щоб допомогти йому перемогти Гілларі Клінтон.

      31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда ТрампаРішення підтримали 232 з 431 конгресменів. Проти проголосували 196 республіканців. Голосування стало першою офіційною перевіркою актуальності парламентського розслідування щодо президента Трампа.

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

      • У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

      Що відомо про імпічменти президентам США?За всю історію США процедурі імпічменту були піддані два президенти: Ендрю Джонсон у 1868 році і Білл Клінтон у 1998-99 роках. Але обидва вони були виправдані у Сенаті і, отже, не були відсторонені від посади.

      Річарда Ніксона формально не піддавали імпічменту, однак у серпні 1974 року він пішов у відставку через неминучу загрозу відсторонення від влади у зв'язку з Уотергейтським скандалом.

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      Теги: Новини США Новини України Дональд Трамп Імпічмент Трампа Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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