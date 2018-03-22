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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

В чем сходство поведения Гитлера и Савченко: сравнение от Портникова

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / РБК-Украина

8 ноября 1923 года Адольф Гитлер организовал в Мюнхене "пивной путч", за что был осужден. Через 10 лет он пришел к власти, а впоследствии организовал Вторую мировую войну.

По словам журналиста Виталия Портникова, в 1923 году многим трезвомыслящим немцам Гитлер казался анекдотичным клоуном с недостатком ума.

"Но многие увидели в ефрейторе смелого защитника интересов народа, героического ветерана войны, который борется против преступной власти, настоящую надежду нации. И суд над Гитлером и его сторонниками только усилил это впечатление. Понадобилось всего 10 лет, чтобы мудрый немецкий народ привел своего героя к власти, упрятал трезвомыслящих в концлагеря и сжег полмира вместе с самой Германией", – напомнил журналист.

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Следовательно, по словам Портникова, "если кто-то думает, что Гитлер в ноябре 1923 года выглядел более солидно и менее убедительно для люмпена, чем Савченко в марте 2018 года, он очень ошибается".

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и в стенах парламента и принимала участие в завозе оружия с оккупированной территории Донетчины. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на его задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подало ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также свержение конституционного строя и захват государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и прочих государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Задержание Савченко Надежда Савченко Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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