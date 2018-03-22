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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

У чому схожість поведінки Гітлера та Савченко: порівняння від Портникова

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Надія Савченко
Надія Савченко / РБК-Україна

8 листопада 1923 року Адольф Гітлер організовував у Мюнхені "пивний путч", за що був засуджений. Через 10 років він прийшов до влади, а згодом організував Другу світову війну.

За словами журналіста Віталія Портникова, у 1923 році багатьом тверезомислячим німцям Гітлер здавався анекдотичним клоуном не сповна розуму.

"Але багато хто побачив у єфрейторі сміливого захисника інтересів народу, героїчного ветерана війни, що бореться проти злочинної влади, справжню надію нації. І суд над Гітлером та його прихильниками тільки посилив це враження. Знадобилося усього 10 років, щоб мудрий німецький народ привів свого героя до влади, запроторив тверезомислячих у концтабори і спалив півсвіту разом із самою Німеччиною", – нагадав журналіст.

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Відтак, за словами Портникова, "якщо хтось думає, що Гітлер у листопаді 1923 року виглядав більш солідно і менш переконливо для люмпену, ніж Савченко у березні 2018 року, він дуже помиляється".

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованої території Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Надія Савченко Затримання Савченко Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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