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      В "Газпроме" решили выделить больше газа для оккупированного Донбасса

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      "Газпром" увеличил объемы поставок газа на оккупированные части Донбасса
      "Газпром" увеличил объемы поставок газа на оккупированные части Донбасса / Фото из открытых источников

      Российский газовый монополист "Газпром" в 2018 году выделил временно оккупированной части Донбасса на 12,8% больше газа, чем в прошлом году.

      В общем, в 2018 году Газпром поставил на оккупированные части Донбасса 2,73 миллиарда кубометров газа, пишет "Лига.Бизнес".

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      Как указано в годовой финансовой отчетности, это на 311 миллионов кубометров больше, чем в 2017 году. Хотя компания перестала выставлять Украине счет за газ для оккупированного Донбасса с 2017 года, однако в официальной отчетности называет его проданым Украине.

      Отметим, что "Украина" не закупает газ напрямую у "Газпрома".

      В чем суть конфилкту между "Нафтогазом" с "Газпромом"?
      28 февраля 2018-го Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.

      И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитного контракта 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов касательно антимонопольных претензий по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.

      Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. Но в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.

      По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" отделаться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не заплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.

      Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

      КАКИЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ГАЗОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газпром Война на Донбассе Газ
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