В Иране пассажирский самолет выехал на шоссе: фото
Иранский пассажирский самолет Caspian Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы и приземлился на дороге с интенсивным движением. На борту самолета находилось 135 человек. Они не пострадали.
О неприятном инциденте в Иране сообщает CNN.
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Авария произошла в иранском городе Махшар. Самолет Caspian Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы и выкатился на оживленное шоссе, перекрыв дорогу с обеих сторон.
В Иране самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы / Фото Getty Images
Все 135 человек, находившихся на борту самолета, были безопасно эвакуированы. Никто из них не пострадал.
Пассажиры помогали друг другу выходить из самолета, неся детей и чемоданы. Некоторым удалось выйти через главные двери, другие выбрались из аварийных выходов,
– говорится в сообщении.
На место происшествия сразу прибыли спасатели. Пожарные поливали самолет водой.
В результате аварии никто не пострадал / Фото Getty Images
Рейс 6936 авиакомпании Caspian Airlines вылетел из Тегерана в понедельник утром. Он должен был приземлиться в аэропорту Махшара, на юго-западе страны.
Самолет сел посреди шоссе с большим движением транспорта / Фото Getty Images
Место, где самолет сел за пределы взлетно-посадочной полосы / Google Maps
Важно! 10 января самолет авиакомпании Iran Air совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана, где недавно разбился украинский самолет МАУ.
Что известно о Caspian Airlines?
Компания базируется в Тегеране. Ее последняя крупная авария была в 2009 году. Тогда рейс потерпел крушение за пределами города Казвин на северо-западе Ирана. Все 153 пассажира и 15 членов экипажа погибли.
Основное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Через 3 дня после трагедии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами". Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
- 16 января завершили идентифицировать тела 11 погибших украинцев, 19 января их доставили в Украину.
Главные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала