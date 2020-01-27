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      В Иране пассажирский самолет выехал на шоссе: фото

      92 Читати новину українською
      В Иране самолет выкатился к границе посадочной полосы / cnn.com

      Иранский пассажирский самолет Caspian Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы и приземлился на дороге с интенсивным движением. На борту самолета находилось 135 человек. Они не пострадали.

      О неприятном инциденте в Иране сообщает CNN.

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      Авария произошла в иранском городе Махшар. Самолет Caspian Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы и выкатился на оживленное шоссе, перекрыв дорогу с обеих сторон.

      літак іран
      В Иране самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы / Фото Getty Images

      Все 135 человек, находившихся на борту самолета, были безопасно эвакуированы. Никто из них не пострадал.

      Пассажиры помогали друг другу выходить из самолета, неся детей и чемоданы. Некоторым удалось выйти через главные двери, другие выбрались из аварийных выходов,
      – говорится в сообщении.

      На место происшествия сразу прибыли спасатели. Пожарные поливали самолет водой.

      іран аварія
      В результате аварии никто не пострадал / Фото Getty Images

      Рейс 6936 авиакомпании Caspian Airlines вылетел из Тегерана в понедельник утром. Он должен был приземлиться в аэропорту Махшара, на юго-западе страны.

      іран
      Самолет сел посреди шоссе с большим движением транспорта / Фото Getty Images

      Место, где самолет сел за пределы взлетно-посадочной полосы / Google Maps

      Важно! 10 января самолет авиакомпании Iran Air совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана, где недавно разбился украинский самолет МАУ.

      Что известно о Caspian Airlines?
      Компания базируется в Тегеране. Ее последняя крупная авария была в 2009 году. Тогда рейс потерпел крушение за пределами города Казвин на северо-западе Ирана. Все 153 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

      Основное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

      мау
      Главные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: авиация Чрезвычайное происшествие Аварии и ДТП Иран
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