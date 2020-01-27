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      В Ірані пасажирський літак виїхав на шосе: фото

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      В Ірані літак викотився до межі посадкової смуги / cnn.com

      Іранський пасажирський літак Caspian Airlines зійшов зі злітно-посадкової смуги та приземлився на дорозі з інтенсивним рухом. На борту літака перебувало 135 людей. Вони не постраждали.

      Про неприємний інцидент в Ірані повідомляє CNN.

      Читайте також: Посадка літака в екстремальних умовах: у США пасажир засліпив лазером пілота

      Аварія сталася в іранському місті Махшар. Літак Caspian Airlines зійшов зі злітно-посадкової смуги та викотився на жваве шосе, перекривши дорогу з обох сторін.

      літак іран
      В Ірані літак викотився за межі злітно-посадкової смуги / Фото Getty Images

      Усі 135 людей, які перебували на борту літака, були безпечно евакуйовані. Ніхто з них не постраждав. 

      Пасажири допомагали один одному виходити з літака, несучи дітей та валізи. Декому вдалося вийти через головні двері, інші вибралися з аварійних виходів,
      – йдеться в повідомленні.

      На місце події одразу прибули рятувальники. Пожежні поливали літак водою.

      іран аварія
      Внаслідок аварії ніхто не постраждав / Фото Getty Images

      Рейс 6936 авіакомпанії Caspian Airlines вилетів із Тегерана у понеділок вранці. Він повинен був приземлитися в аеропорту Махшара, на південному заході країни.

      іран
      Літак сів серед шосе з великим рухом транспорту / Фото Getty Images

      Місце, де літак сів за межі злітно-посадкової смуги / Google Maps

      Важливо! 10 січня літак авіакомпанії Iran Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Тегерана, де нещодавно розбився український літак МАУ.

      Що відомо про Caspian Airlines? Компанія базується в Тегерані. Його остання велика аварія була у 2009 році. Тоді рейс зазнав аварії за межами міста Казвін на північному заході Ірану. Всі 153 пасажири та 15 членів екіпажу загинули. 

      Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

      мау
      Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Іран авіація Аварії та ДТП Надзвичайні ситуації
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