В Ірані пасажирський літак виїхав на шосе: фото
Іранський пасажирський літак Caspian Airlines зійшов зі злітно-посадкової смуги та приземлився на дорозі з інтенсивним рухом. На борту літака перебувало 135 людей. Вони не постраждали.
Про неприємний інцидент в Ірані повідомляє CNN.
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Аварія сталася в іранському місті Махшар. Літак Caspian Airlines зійшов зі злітно-посадкової смуги та викотився на жваве шосе, перекривши дорогу з обох сторін.
В Ірані літак викотився за межі злітно-посадкової смуги / Фото Getty Images
Усі 135 людей, які перебували на борту літака, були безпечно евакуйовані. Ніхто з них не постраждав.
Пасажири допомагали один одному виходити з літака, несучи дітей та валізи. Декому вдалося вийти через головні двері, інші вибралися з аварійних виходів,
– йдеться в повідомленні.
На місце події одразу прибули рятувальники. Пожежні поливали літак водою.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав / Фото Getty Images
Рейс 6936 авіакомпанії Caspian Airlines вилетів із Тегерана у понеділок вранці. Він повинен був приземлитися в аеропорту Махшара, на південному заході країни.
Літак сів серед шосе з великим рухом транспорту / Фото Getty Images
Місце, де літак сів за межі злітно-посадкової смуги / Google Maps
Важливо! 10 січня літак авіакомпанії Iran Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Тегерана, де нещодавно розбився український літак МАУ.
Що відомо про Caspian Airlines? Компанія базується в Тегерані. Його остання велика аварія була у 2009 році. Тоді рейс зазнав аварії за межами міста Казвін на північному заході Ірану. Всі 153 пасажири та 15 членів екіпажу загинули.
Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Через 3 дні після трагедії влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.
- 16 січня завершили ідентифікувати тіла 11 загиблих українців, 19 січня їх доправили до України.
Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу