В Ірані пасажирський літак виїхав на шосе: фото

Іранський пасажирський літак Caspian Airlines зійшов зі злітно-посадкової смуги та приземлився на дорозі з інтенсивним рухом. На борту літака перебувало 135 людей. Вони не постраждали.

Про неприємний інцидент в Ірані повідомляє CNN.

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Аварія сталася в іранському місті Махшар. Літак Caspian Airlines зійшов зі злітно-посадкової смуги та викотився на жваве шосе, перекривши дорогу з обох сторін.



В Ірані літак викотився за межі злітно-посадкової смуги / Фото Getty Images

Усі 135 людей, які перебували на борту літака, були безпечно евакуйовані. Ніхто з них не постраждав.

Пасажири допомагали один одному виходити з літака, несучи дітей та валізи. Декому вдалося вийти через головні двері, інші вибралися з аварійних виходів,

– йдеться в повідомленні.

На місце події одразу прибули рятувальники. Пожежні поливали літак водою.



Внаслідок аварії ніхто не постраждав / Фото Getty Images

Рейс 6936 авіакомпанії Caspian Airlines вилетів із Тегерана у понеділок вранці. Він повинен був приземлитися в аеропорту Махшара, на південному заході країни.



Літак сів серед шосе з великим рухом транспорту / Фото Getty Images

Місце, де літак сів за межі злітно-посадкової смуги / Google Maps

Важливо! 10 січня літак авіакомпанії Iran Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Тегерана, де нещодавно розбився український літак МАУ.

Що відомо про Caspian Airlines? Компанія базується в Тегерані. Його остання велика аварія була у 2009 році. Тоді рейс зазнав аварії за межами міста Казвін на північному заході Ірану. Всі 153 пасажири та 15 членів екіпажу загинули.

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