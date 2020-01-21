В Иране за убийство Трампа объявили вознаграждение 3 миллиона долларов: что об этом известно

Иранский депутат Ахмад Хамза предложил три миллиона долларов вознаграждения за убийство президента США Дональда Трампа.

Свое предложение Хамза озвучил во время заседания иранского парламента во вторник, 21 января, сообщает The New York Times.

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Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа,

– сказал он.

Других деталей относительно того, кто именно принял решение предложить вознаграждение, иранский законодатель не сообщил.

Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном обострился после того, как по личному приказу Дональда Трампа 3 января ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Иранская власть назвала убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозила серьезной местью. После этого подвергся обстрелам ряд американских баз.

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