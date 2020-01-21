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      В Иране за убийство Трампа объявили вознаграждение 3 миллиона долларов: что об этом известно

      28 Читати новину українською
      Дональд Трамп / AP

      Иранский депутат Ахмад Хамза предложил три миллиона долларов вознаграждения за убийство президента США Дональда Трампа.

      Свое предложение Хамза озвучил во время заседания иранского парламента во вторник, 21 января, сообщает The New York Times.

      К теме: Сэр, им осталось жить минуту, – Трамп подробно рассказал об убийстве Сулеймани

      Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа,
      – сказал он.

      Других деталей относительно того, кто именно принял решение предложить вознаграждение, иранский законодатель не сообщил.

      Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном обострился после того, как по личному приказу Дональда Трампа 3 января ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Иранская власть назвала убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозила серьезной местью. После этого подвергся обстрелам ряд американских баз.

      Обострение на Ближнем Востоке: основное

      • После этого парламент Ирака принял резолюцию, чтобы США вывели свои войска. Вывод войск из региона также поддерживает Иран. Президент Ирана Хасан Рухани даже одобрил внесение Пентагона и армии США в список "террористических организаций".
      • США не намерены выводить свои войска. Зато в Госдепе подчеркивают, что военное присутствие в Ираке необходимо для дальнейшей борьбы против Исламского государства.
      • В ответ на заявления Ирака о высылке военных из США Госдеп пригрозил экономическими последствиями.
      • Впоследствии американские СМИ распространили информацию о том, что США и Ирак восстановили совместные военные операции против организации "Исламское государство". Однако в Ираке это отрицали.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Конфликт между США и Ираном Иран
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