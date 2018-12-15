В Ялте грузовик влетел на территорию аквапарка: ошеломляющее видео

В оккупированном Крыму грузовик "МАЗ" слетелс дороги и упал на территории гостиницы "Ялта Интурист". Так, транспортное средство сорвалось с большой высоты и разбило водные горки в аквапарке отеля.

Об этом информируют "Крым. Реалии".

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Чудом в инциденте, который произошел 14 декабря, никто не пострадал. Водитель грузовика успел выпрыгнуть из него перед тем, как машина сорвалась с обрыва.

Российское МВД в аннексированном Крыму сообщает, что инцидент произошел из-за того, что водитель не сумел справиться с управлением. Комментариев от представителей гостиницы "Ялта Интурист" пока нет.

В сеть попало видео с камер наблюдения. На нем видно, как грузовик сворачивает с шоссе в обрыв, затем – транспортное средство падает с большой высоты на водные горки аквапарка.

Смотрите видео: в Крыму грузовик влетел в аквапарк