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      В Ялте грузовик влетел на территорию аквапарка: ошеломляющее видео

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      Грузовик в аквапарке Ялты
      Грузовик в аквапарке Ялты / Фото из соцсетей

      В оккупированном Крыму грузовик "МАЗ" слетелс дороги и упал на территории гостиницы "Ялта Интурист". Так, транспортное средство сорвалось с большой высоты и разбило водные горки в аквапарке отеля.

      Об этом информируют "Крым. Реалии".

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      Чудом в инциденте, который произошел 14 декабря, никто не пострадал. Водитель грузовика успел выпрыгнуть из него перед тем, как машина сорвалась с обрыва.

      Российское МВД в аннексированном Крыму сообщает, что инцидент произошел из-за того, что водитель не сумел справиться с управлением. Комментариев от представителей гостиницы "Ялта Интурист" пока нет.

      В сеть попало видео с камер наблюдения. На нем видно, как грузовик сворачивает с шоссе в обрыв, затем – транспортное средство падает с большой высоты на водные горки аквапарка.

      Смотрите видео: в Крыму грузовик влетел в аквапарк

       

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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