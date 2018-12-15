У Ялті вантажівка влетіла на територію аквапарку: карколомне відео
В окупованому Криму вантажівка "МАЗ" злетіла з дороги та впала на території готелю "Ялта Інтурист". Так, транспортний засіб зірвався із великої висоти та потрощив водні гірки у аквапарку готелю.
Про це інформують "Крим. Реалії".
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Дивом у інциденті, який трапився 14 грудня, ніхто не постраждав. Водій вантажівки встиг випригнути із неї перед тим, як машина зірвалася в урвище.
Російське МВС в анексованому Криму повідомляє, що інцидент трапився через те, що водій не зумів впоратися із керуванням. Коментарів від представників готелю "Ялта Інтурист" поки немає.
У мережу потрапило відео із камер спостереження. На ньому видно, як вантажівка звертає із шосе в урвище, потім – транспортний засіб падає з великої висоти на водні гірки аквапарку.
Дивіться відео: у Криму вантажівка влетіла в аквапарк