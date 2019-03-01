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      В Карпатах снова потерялись туристы: их разыскивали целую ночь

      29 Читати новину українською
      Вид с Говерлы
      Вид с Говерлы / Попутно

      Вблизи самой высокой горы Украинских Карпат, Говерлы, вечером 28 февраля заблудились двое туристов из Одессы. Под утро 1 марта спасателям удалось выйти на голосовой контакт с этими людьми, однако добраться до них они смогли только через три часа.

      Сейчас туристов транспортируют в ближайшую больницу. Пытались найти заблудившихся одесситов два горных поисково-спасательных отделения.

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      28 февраля в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время спуска с Говерлы в сторону долины Козмещик Раховского района травмировалась туристка. Туристов – двое, мужчина и женщина, жители Одессы,
      – говорится в сообщении ГСЧС.

      Так, по состоянию на 6 утра 1 марта спасателям удалось выйти на связь с туристами. Однако проведение поисков усложняли угроза схода лавин, крутые склоны, обледенение снежного покрова и отсутствие мобильной связи в месте проведения поисков.

      Около 9:25 спасатели нашли заблудившихся туристов в районе горы Малая Говерла. Их транспортируют в ближайший населенный пункт, уже там пострадавших передадут под опеку медиков.

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      Отметим, что это далеко не первый такой случай в Карпатах. С начала года в ГСЧС сообщали об около 10 похожих ситуациях. К сожалению, из-за несоблюдения указаний, предоставленных спасателями, и сложных погодных условий в горах известно о минимум 4 человеческих жертвах.

      Что делать при обморожении?Сразу обратитесь к врачу. Ни в коем случае не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прикладывайте их к батарее. Если вы обморозили ноги или пальцы ног, старайтесь не наступать на них. Это может привести к большему поражению.

      Если вы ждете помощь, то можете наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т. п) для согревания. Если на человеке мокая одежда – снимите ее. Согрейте человека одеялом. Дайте теплый напиток (не алкогольный!) и при необходимости обезболивающее. Не трогайте обмороженные участки тела, не массируйте их.

      СЛУЧАИ С ПОИСКАМИ ТУРИСТОВ, ЗАБЛУДИВШИХСЯ В КАРПАТАХ, ОТ НАЧАЛА ГОДА:
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      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья ГСЧС Карпаты
      Источник: 24 Канал
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