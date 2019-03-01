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      У Карпатах знову загубилися туристи: їх розшукували цілу ніч

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      Вигляд із Говерли
      Вигляд із Говерли / Попутно

      Поблизу найвищої гори Українських Карпат, Говерли, ввечері 28 лютого заблукали двоє туристів з Одеси. Під ранок 1 березня рятувальникам вдалося вийти на голосовий контакт із цими людьми, проте добратися до них вони змогли лише через три години.

      Наразі туристів транспортують до найближчої лікарні. Намагалися знайти заблукалих одеситів два гірські пошуково-рятувальні відділення.

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      28 лютого о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску з Говерли в сторону полонини Козмещик Рахівського району травмувалась туристка. Туристів – двоє, чоловік та жінка, мешканці Одеси,
      – мовиться у повідомленні ДСНС.

      Так, станом на 6 ранку 1 березня рятувальникам вдалося вийти на перегукування з туристами. Проте проведення пошуків ускладнювали загроза сходження лавин, круті схили, обледеніння снігового покрову та відсутність мобільного зв’язку у місці проведення пошуків.

      Близько 9:25 рятувальники знайшли заблукалих туристів в районі гори Мала Говерла. Їх транспортують до найближчого населеного пункту, вже там потерпілих передадуть під опіку медиків.

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      Зазначимо, що це далеко не перший такий випадок у Карпатах. Від початку року у ДСНС повідомляли про близько 10 схожих ситуацій. На жаль, через недотримання вказівок, наданих рятувальниками, та складні погодні умови у горах відомо про щонайменше 4 людські жертви.

      Що робити при обмороженні?Одразу зверніться до лікаря. В жодному разі не розтирайте шкіру снігом, не опускайте уражені кінцівки у гарячу воду та не прикладайте їх до батареї. Якщо ви обморозили ноги або пальці ніг, намагайтесь не наступати на них. Це може призвести до більшого ураження.

      Якщо ви чекаєте на допомогу, то можете накласти термоізольовану пов’язку (ватно-марлеву, бавовняну тощо) для зігрівання. Якщо на людині мокрий одяг – зніміть його. Зігрійте людину ковдрою. Дайте теплий напій (не алкогольний!) та за необхідності знеболювальне. Не чіпайте обморожені ділянки тіла, не масажуйте їх.

      Випадки із пошуками туристів, які заблукали у Карпатах, від початку року:
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      Теги: Новини України Новини Закарпаття Карпати ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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