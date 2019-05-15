В Киеве поймали убийцу, сбежавшего из психиатрической клиники: фото

Под Киевом в кинотеатре прятался убийца, сбежавший из психиатрической клиники по договоренности с врачами. 14 мая в одном из кинотеатров под Киевом задержали мужчину, которого осудили за убийство, он в свою очередь притворился психически больным. Тогда же он договорился с врачами медучреждения, в котором якобы проходил лечение, и пытался таким образом избежать справедливого наказания.

Мужчине 32 года, он вице-чемпион мира и призер чемпионата Европы по борьбе сумо, мастер спорта Украины по греко-римской борьбе и мастер спорта Украины международного класса по сумо. Об этом сообщает Информатор.

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Сколько преступлений совершил человек

В 2016-м и 2017-м годам годах в Киеве мужчина дважды был причастен к стрельбе. Первый раз – на стоянке возле одного из супермаркетов в столице. Подозреваемый из пистолета для отстрела резиновых пуль пять раз стрелял в прохожего. К счастью, не попал и пострадавший не получил травм. Однако по этому факту видят признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Второй раз инцидент произошел в мае 2017 года на дороге в Киеве. Подозреваемый на автомобиле поссорился с байкером, который проезжал рядом. Вследствие перепалки выстрелил в мужчину, байкер скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места происшествия.

Правонарушителя неоднократно замечали правоохранители, например, в рейдерских захватах предприятий, силовых акциях, "крышевании" бизнеса.

В мае 2017 года суд арестовал подозреваемого без права внесения залога, однако впоследствии ему диагностировали психическое заболевание и поместили в психиатрическое учреждение закрытого типа. Тогда защита предоставила заключение судебно-психиатрической экспертизы о том, что у подозреваемого – признаки депрессивного расстройства.

Его поместили в больницу с строгомы условиями, ее нельзя было покидать. Однако выяснилось, что убийца систематически оставлял место лечения, возвращаясь обратно только на ночь. И все это происходило по договоренности с местными врачами.

Что грозит убийце

Сегодня, 14 мая, сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины задержали обвиняемого в одном из кинотеатров под Киевом.

По факту происшествия решается вопрос об уведомлении о подозрении четырем лицам, принимающим участие в нарушении: задержанному по статье 394 Уголовного кодекса Украины – бегство из специализированного лечебного учреждения.