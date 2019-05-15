В Києві спіймали вбивцю, що втік із психіатричної клініки: фото

Під Києвом в кінотеатрі ховався вбивця, який втік з психіатричної клініки за домовленістю із лікарями. 14 травня в одному з кінотеатрів під Києвом затримали чоловіка, якого засудили за вбивство, він в свою чергу прикинувся психічно хворим. Тоді він домовився із лікарями медзакладу, в якому нібито проходив лікування, і намагався таким чином уникнути справедливого покарання.

Чоловіку 32 роки, він є віце-чемпіоном світу і призером чемпіонату Європи з боротьби сумо, майстром спорту України з греко-римської боротьби і майстром спорту України міжнародного класу з сумо. Про це повідомляє Інформатор.

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Скільки злочинів вчинив чоловік

З 2016-му та 2017-му років роках в Києві чоловік двічі здійснював стрілянину. Перший раз – на стоянці біля одного з супермаркетів в столиці. Підозрюваний з пістолета для відстрілу гумових куль п'ять разів стріляв в перехожого. На щастя, не влучив і потерпілий не отримав травм. Однак за цим фактом вбачають ознаки кримінального злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Другий раз інцидент трапився у травні 2017-го року на дорозі в Києві. Підозрюваний на авто посварився із байкером, що проїжджав поруч. Внаслідок перепалки вистрелив у чоловіка, байкер отримав доволі серйозні травми, а підозрюваний втік із місця події.

Правопорушника неодноразово помічали правоохоронці, наприклад, в участі рейдерських захопленнях підприємств, силових акціях, "кришуванні" бізнесу.

У травні 2017-го року, суд заарештував підозрюваного без права внесення застави, однак згодом йому діагностували психічне захворювання і помістили в психіатричний заклад закритого типу. Тоді захист надав висновок судово-психіатричної експертизи про те, що у підозрюваного – ознаки депресивного розладу.

Його помістили в лікарню зі строгоми умовами, її не можна було залишати. Однак з'ясувалося, що вбивця систематично залишав місце лікування, повертаючись назад тільки на ніч. І все це відбувалося за домовленістю з місцевими лікарями.

Що загрожує вбивці

Сьогодні, 14 травня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України затримали обвинуваченого в одному з кінотеатрів під Києвом.

За фактом події вирішується питання про повідомлення про підозру чотирьом особам, які беруть участь в порушенні: затриманому за статтею 394 Кримінального кодексу України – втеча із спеціалізованого лікувального закладу.