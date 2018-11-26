В Киеве возле посольства России сожгли авто с дипломатическими номерами

Неподалеку посольства Российской Федерации в Киеве неизвестные сожгли автомобиль с дипломатическими номерами.

Об этом сообщило издание "Украинская правда".

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Ночью пожарные получили сообщение, что в переулке Ярослава Хомового 14, на расстоянии около километра от посольства Российской Федерации, горит автомобиль.



Авто нашли в километре от посольства РФ

Прибыв на место инцидента пожарные потушили огонь, сейчас на месте работают сотрудники полиции. Предварительной причиной пожара называют умышленный поджог.



Пожарные подозревают, что авто подожгли намеренно

Серия номерных знаков DP 001 принадлежат автомобилям российских дипломатических представительств, штатных консульских учреждений, а также дипломатическому персоналу этих учреждений.



Номерные знаки принадлежат автомобилям российских дипломатических представительств

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничныйкорабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.