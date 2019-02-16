В Кривом Роге подожгли храм Московского патриархата: фото

В Кривом Роге неизвестные подожгли дверь храма Вознесения Господня – он принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. Полиция уже отреагировала на поджог.

Группа неизвестных бросила в центральные двери храма зажигательную смесь, сообщили в пресс-службе УПЦ МП.

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Они якобы серьезно повредили дверь и надвратную икону Вознесения Господня.

Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений,

– пишет пресс-служба.

В криворожском отделе полиции уже отреагировали на инцидент – заявили, что по данному факту возбудили дело по уничтожению или повреждению имущества.

Отметим, вечером 18 января в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прогремел взрыв – ко входу в помещение неизвестные бросили пиротехническое средство для игры в страйкбол. Тогда в Православной церкви Украины такие действия категорично осудили и отметили, что на заказ из России в Украине не раз совершались провокации, направленные на разжигание религиозной или национальной розни.

Повреждены двери храма/ Пресс-служба УПЦ МП

Храм Вознесения Господня в Кривом Роге/ пресс-служба УПЦ МП

Ситуация с УПЦ МП обострилась после создания Православной церкви в Украине. Так, в новообразованную Православную церковь Украины перешли уже почти три сотни приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. На местах, где общины решили присоединиться к ПЦУ, священники УПЦ МП осуществляют отпор и провокации.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.