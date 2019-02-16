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      В Кривом Роге подожгли храм Московского патриархата: фото

      88 Читати новину українською
      В Кривом Роге подожгли двери храма Московского патриархата
      В Кривом Роге подожгли двери храма Московского патриархата / Фото из открытых источников

      В Кривом Роге неизвестные подожгли дверь храма Вознесения Господня – он принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. Полиция уже отреагировала на поджог.

      Группа неизвестных бросила в центральные двери храма зажигательную смесь, сообщили в пресс-службе УПЦ МП.

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      Они якобы серьезно повредили дверь и надвратную икону Вознесения Господня.

      Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений,
      – пишет пресс-служба.

      В криворожском отделе полиции уже отреагировали на инцидент – заявили, что по данному факту возбудили дело по уничтожению или повреждению имущества.

      Отметим, вечером 18 января в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прогремел взрыв – ко входу в помещение неизвестные бросили пиротехническое средство для игры в страйкбол. Тогда в Православной церкви Украины такие действия категорично осудили и отметили, что на заказ из России в Украине не раз совершались провокации, направленные на разжигание религиозной или национальной розни.

      Повреждены двери храма/ Пресс-служба УПЦ МП

      Храм Вознесения Господня в Кривом Роге/ пресс-служба УПЦ МП

      Ситуация с УПЦ МП обострилась после создания Православной церкви в Украине. Так, в новообразованную Православную церковь Украины перешли уже почти три сотни приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. На местах, где общины решили присоединиться к ПЦУ, священники УПЦ МП осуществляют отпор и провокации.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция УПЦ МП Новости Кривого Рога
      Источник: 24 Канал
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