В Крыму больных коронавирусом значительно больше, Аксенов жалуется на вероятную катастрофу
Оккупационная власть в Крыму скрывает настоящее количество больных коронавирусом жителей полуострова . Их может быть значительно больше, чем об этом официально сообщается.
Причина в тому, що в Криму тести на коронавірус роблять лише тим, в кого є явні симптоми ГРВІ, грипу та пневмонії, повідомляє "Крим.Реалії". Відтак встановити справжню кількість хворих неможливо. Це визнає і так ставленик Росії в Криму Сергій Аксьонов. Про що він заявив 4 травня на засіданні оперативного штабу з протидії COVID-19.
Водночас В Україні послабили карантин: що відкриється з 11 травня
"До нас в руки потрапляють тільки ті, у кого явні ознаки ГРВІ присутні. Тоді ми вже тестуємо на коронавірус. В інших випадках тестування немає, але ці люди є поширювачами інфекції", – розповів Аксьонов.
Важливо! Станом на 4 травня в Криму офіційно виявлено 111 випадків зараження коронавірусом. З них шість – за останню добу. У Севастополі – 89 заражень COVID-19, при цьому двоє померли. Якщо 2 травня в Криму з коронавірусом було госпіталізовано трьох людей, то вже 3 травня їх кількість зросла до 9 осіб.
Натомість "Кримська правозахисна група" повідомляла, що лише в період з 13 до 19 квітня в анексованих Криму і Севастополі практично у два рази зросла кількість офіційно підтверджених випадків COVID-19. Правозахисники стверджують, що отримана під час моніторингу інформація свідчить про те, що офіційні цифри, опубліковані російською владою, не відповідають дійсності.
Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму?Цілком і повністю Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.
"У Криму може бути й негативний сценарій розвитку ситуації щодо коронавірусу. Якщо зараз процес виявлення піде вгору з явними ознаками, то в теорії, в негативному прогнозі ми можемо забити всі наші обсерватори та лікарні. Ще, не дай бог, підуть зараження медичних працівників, тоді взагалі ми можемо втратити установи охорони здоров'я. Ось негативний прогноз. Його ймовірність досить висока", – заявив Аксьонов.
Коронавірус та карантин в Криму: коротко
- Окупанти ввели карантин у Криму з 3 квітня лише до 6 квітня, але згодом продовжили обмеження.
- З 15 квітня російські окупанти закрили на в’їзд Севастополь.
- Однак кількість хворих продовжувала зростати. Тому окупантам навіть довелося перетворити деякі санаторії на обсерватори.
- Довелося закрити на обсервацію й одну з лікарень. Там виявили хворого на коронавірус ліфтера.
- Дійшло до того що Аксьонов особисто почав скаржитися та закликав росіян не їхати до Криму. Адже саме вони, на його думку, принесли небезпечний вірус на окупований півострів.
- Попри поширення хвороби, окупаційна влада продовжувала проводити масові заходи. У Севастополі привезли мощі та влаштували масові цілування під час епідемії коронавірусу. Також організували масові ярмарки. І навіть організували дітям спортивні змагання і концерти.
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