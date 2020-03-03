В России самолет со 167 пассажирами экстренно сел в Хабаровске: известна причина
В России пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске. Неизвестный сообщил о заминировании.
Представитель авиакомпании "Аэрофлот", рассказал агентству "Интерфакс", что причина внеплановой посадки – анонимное сообщение с угрозой взорвать бомбу. После посадки самолет и всех пассажиров проверили правоохранители.
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На борту самолета Airbus 330 находятся 167 пассажиров и 14 членов экипажа. По данным сайта Flightradar24, лайнер покинул Владивосток в 13:50 по местному времени, а через два часа развернулся над Хабаровским краем.
После проверки самолет продолжит свой рейс в Москву, заверили а авиакомпании.
Что известно о последних инцидентах с авиацией в России
- 7 февраля российский пассажирский самолет Airbus-320 выполнял рейс из Тегерана в Дамаск. Во время его посадки в аэропорту сирийской столицы воздушное судно едва не попало под огонь сирийских сил ПВО. Однако все обошлось.
- 9 февраля в аэропорту российского Усинска пассажирский самолет Boeing авиакомпании Utair совершил жесткую посадку. При посадке у самолета оторвалось шасси. Обошлось без жертв.
- 14 февраля в Ямало-Ненецком автономном округе России разбился вертолет Ми-8. Во время падения двоих членов экипажа заблокировало в кабине – они погибли.
- 20 февраля вблизи российского города Магадан частный самолет Ан-2 упал сразу после взлета. На его борту находились 14 человек. В результате жесткого столкновения с землей 7 человек пострадали.
- 28 февраля пассажирский самолет Boeing-777 утром вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" в Бангкок. Однако во время полета у самолета треснуло лобовое стекло.
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