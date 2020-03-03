В России самолет со 167 пассажирами экстренно сел в Хабаровске: известна причина

В России пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске. Неизвестный сообщил о заминировании.

Представитель авиакомпании "Аэрофлот", рассказал агентству "Интерфакс", что причина внеплановой посадки – анонимное сообщение с угрозой взорвать бомбу. После посадки самолет и всех пассажиров проверили правоохранители.

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На борту самолета Airbus 330 находятся 167 пассажиров и 14 членов экипажа. По данным сайта Flightradar24, лайнер покинул Владивосток в 13:50 по местному времени, а через два часа развернулся над Хабаровским краем.

После проверки самолет продолжит свой рейс в Москву, заверили а авиакомпании.

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