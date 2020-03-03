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      У Росії літак із 167 пасажирами екстрено сів у Хабаровську: відома причина

      - Читать новость на русском
      Літак екстрено сів у Росії через повідомлення про замінування / Сергей Бобылев / ТАСС

      3 березня у Росії пасажирський літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів з Владивостока у Москву, екстрено приземлився у Хабаровську. Невідомий повідомив про замінування.

      Представник авіакомпанії "Аерофлот" розповів агентству "Интерфакс", що причина позапланової посадки – анонімне повідомлення з погрозою підірвати бомбу. Після посадки літак і усіх пасажирів перевірили правоохоронці.

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      На борту літака Airbus 330 перебувають 167 пасажирів і 14 членів екіпажу. За даними сайту Flightradar24, лайнер покинув Владивосток о 13:50 за місцевим часом, а через дві години розвернувся над Хабаровським краєм.

      Після перевірки літак таки продовжить свій рейс до Москви, запевнили а авіакомпанії.

      Що відомо про останні інциденти з авіацією у Росії

      • 7 лютого російський пасажирський літак Airbus-320 виконував рейс із Тегерана у Дамаск. Під час його посадки в аеропорту сирійської столиці повітряне судно ледь не потрапило під вогонь сирійських сил ППО. Однак все обійшлося.
      • 9 лютого в аеропорту російського Усинська пасажирський літак Boeing авіакомпанії Utair здійснив жорстку посадку. При посадці у літака відірвалося шасі. Обійшлося без жертв.
      • 14 лютого в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії розбився вертоліт Мі8. Під час падіння двох членів екіпажу заблокувало у кабіні – вони загинули.
      • 20 лютого поблизу російського міста Магадан приватний літак Ан-2 упав одразу після злету. На його борту перебували 14 людей. Внаслідок жорсткого зіткнення з землею 7 осіб постраждали.
      • 28 лютого пасажирський літак Boeing-777 вранці вилетів з московського аеропорту "Шереметьєво" у Бангкок. Однак під час польоту у літака тріснуло лобове скло.
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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Фейкові замінування Новини Росії авіація
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