У Росії літак із 167 пасажирами екстрено сів у Хабаровську: відома причина

Літак екстрено сів у Росії через повідомлення про замінування / Сергей Бобылев / ТАСС

3 березня у Росії пасажирський літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів з Владивостока у Москву, екстрено приземлився у Хабаровську. Невідомий повідомив про замінування.