У Росії при злеті впав літак з 14 людьми на борту: фото

Зранку четверга, 20 лютого, поблизу російського міста Магадан приватний літак Ан-2 упав одразу після злету. На його борту перебували 14 людей. Внаслідок жорсткого зіткнення з землею 7 осіб постраждали.

Загалом на борту були 12 пасажирів та двоє членів екіпажу, пише російський "Інтерфакс".

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Жорстку посадку одразу після зльоту було здійснено в аерпорту "Магадан-13". Серед імовірних причин аварії розглядають технічні несправності повітряного судна або ж людську помилку.

Під час жорсткої посадки вдалося запобігти загорання літака. Усе через те, що його баки були майже порожніми. Усі пасажири самотужки покинули літак після падіння. Семеро з них у стані середньої важкості, пише телеграм-канал "Mash".

Як відомо, при злеті літак не зміг набрати необхідної висоти, почав падати та зіштовхнувся із землею. Місцеві рятувальники запевнили, що погодні умови були цілком прийнятними для польотів.



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