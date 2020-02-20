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      У Росії при злеті впав літак з 14 людьми на борту: фото

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      У Росії літак здійснив жорстку посадку, постраждали 7 осіб / фото: телеграм-канал "Mash"

      Зранку четверга, 20 лютого, поблизу російського міста Магадан приватний літак Ан-2 упав одразу після злету. На його борту перебували 14 людей. Внаслідок жорсткого зіткнення з землею 7 осіб постраждали.

      Загалом на борту були 12 пасажирів та двоє членів екіпажу, пише російський "Інтерфакс".

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      Жорстку посадку одразу після зльоту було здійснено в аерпорту "Магадан-13". Серед імовірних причин аварії розглядають технічні несправності повітряного судна або ж людську помилку.

      Під час жорсткої посадки вдалося запобігти загорання літака. Усе через те, що його баки були майже порожніми. Усі пасажири самотужки покинули літак після падіння. Семеро з них у стані середньої важкості, пише телеграм-канал "Mash".

      Як відомо, при злеті літак не зміг набрати необхідної висоти, почав падати та зіштовхнувся із землею. Місцеві рятувальники запевнили, що погодні умови були цілком прийнятними для польотів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Аварії та ДТП Постраждалі авіація
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