У Boeing під час польоту тріснуло лобове скло: літак повертається до Москви

Пасажирський літак Boeing-777 вранці вилетів з московського аеропорту "Шереметьєво" у Бангкок. Однак під час польоту у літака тріснуло лобове скло.

Інцидент трапився у небі над Казахстаном, повідомляє ТАСС. На борту перебуває 190 людей та 14 членів екіпажу.

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Boeing-777 повернеться у аеропорт "Внуково". Там пасажирів пересадять на інший літак, який таки відправиться в Бангкок.

Москва, 28 февраля. Летевший в Бангкок самолет Boeing-777 возвращается в аэр... https://t.co/GbnSBHesNG — Актуальные новости (@peopleglobnews) February 28, 2020

За попередніми даними, пасажирам та екіпажу літака нічого не загрожує, однак капітан Boeing-777 вирішив не ризикувати.

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