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      В Сирии 500 боевиков "Исламского государства" сдались в плен демократическим силам

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      Мужчины, которых подозревают в принадлежности к ИГ, ждут на обыск
      Мужчины, которых подозревают в принадлежности к ИГ, ждут на обыск / edition.cnn.com

      Боевики были среди потока людей, что покинули городок Багуж вблизи иракской границы. На протяжении последних недель эта территория попала под влияние возглавляемой США международной коалиции.

      Хотя Багуж называли последним анклавом "Исламского государства" в Сирии, все же потеря территориального контроля не означает полную победу над террористической группировкой, пояснили в CNN.

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      Ведь по данным мониторингового комитета ООН, в июле 2018 года к ИГ на территории Ирака и Сирии все еще принадлежали от 20 до 30 тысяч человек.

      Всего 5 марта из городка эвакуировали 3,5 тысячи человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава пресс-службы "Демократических сил Сирии" Мустафа Бали.


      Гражданские лица, эвакуированные из Багужа


      Бойцы ИГ, которые сбежали из Багужа

      Бали также отметил, что в тот же день представители "Демократических сил Сирии" освободили из плена пятерых своих бойцов.

      Согласно данным международной коалиции, в разные периоды под оккупацией "Исламского государства" находились до 7,7 миллиона человек, отметили в CNN.

      Что известно об ИГ?"Исламское государство" – непризнанное мусульманское террористическое государство. Его боевики стремятся установить халифат во главе с халифом, что является преемником Пророка Мухаммеда. Территориальная экспансия ИГ втянула в конфликт вооруженные формирования разных стран. Международное осуждение террористической группировки поставили ИГ в конфликт со всеми странами мира.

      Отметим, что накануне правительство Германии достигло договоренности о лишении в будущем гражданства немецких боевиков, которые воюют на стороне террористической группировки "Исламское государство".

      США победила "Исламское государство" или нет?Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018 года объявил, что военные его страны победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии. Из-за волны недоразумения как на международной арене, так и среди политической элиты Соединенных Штатов, увольнения с должности представителя США в международной коалиции Бретта Макгерка и министра обороны США Джеймса Мэттиса, Трамп изменил свое решение.

      США оставили часть войск на юге Сирии на неопределенный срок после вывода основного контингента, который они начали выводить 11 января 2019 года. В среду, 6 февраля, Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал поправку, что предостерегает от поспешного вывода войск из Афганистана и Сирии.

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      Теги: Терроризм Новости США Исламское государство Ирак
      Источник: 24 Канал
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