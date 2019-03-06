В Сирии 500 боевиков "Исламского государства" сдались в плен демократическим силам

Боевики были среди потока людей, что покинули городок Багуж вблизи иракской границы. На протяжении последних недель эта территория попала под влияние возглавляемой США международной коалиции.

Хотя Багуж называли последним анклавом "Исламского государства" в Сирии, все же потеря территориального контроля не означает полную победу над террористической группировкой, пояснили в CNN.

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Ведь по данным мониторингового комитета ООН, в июле 2018 года к ИГ на территории Ирака и Сирии все еще принадлежали от 20 до 30 тысяч человек.

Всего 5 марта из городка эвакуировали 3,5 тысячи человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава пресс-службы "Демократических сил Сирии" Мустафа Бали.



Гражданские лица, эвакуированные из Багужа



Бойцы ИГ, которые сбежали из Багужа

Бали также отметил, что в тот же день представители "Демократических сил Сирии" освободили из плена пятерых своих бойцов.

Today in #Baghouz



-3.500 people were evacuated from Daesh-held territory.

-500 of them are Daesh terrorists who surrendered to our forces.

-5 SDF fighter who had been held hostage were liberated. — Mustafa Bali (@mustefabali) 5 березня 2019 р.

Согласно данным международной коалиции, в разные периоды под оккупацией "Исламского государства" находились до 7,7 миллиона человек, отметили в CNN.

Что известно об ИГ?"Исламское государство" – непризнанное мусульманское террористическое государство. Его боевики стремятся установить халифат во главе с халифом, что является преемником Пророка Мухаммеда. Территориальная экспансия ИГ втянула в конфликт вооруженные формирования разных стран. Международное осуждение террористической группировки поставили ИГ в конфликт со всеми странами мира.

Отметим, что накануне правительство Германии достигло договоренности о лишении в будущем гражданства немецких боевиков, которые воюют на стороне террористической группировки "Исламское государство".

США победила "Исламское государство" или нет?Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018 года объявил, что военные его страны победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии. Из-за волны недоразумения как на международной арене, так и среди политической элиты Соединенных Штатов, увольнения с должности представителя США в международной коалиции Бретта Макгерка и министра обороны США Джеймса Мэттиса, Трамп изменил свое решение.



США оставили часть войск на юге Сирии на неопределенный срок после вывода основного контингента, который они начали выводить 11 января 2019 года. В среду, 6 февраля, Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал поправку, что предостерегает от поспешного вывода войск из Афганистана и Сирии.