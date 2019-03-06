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      У Сирії 500 бойовиків "Ісламської держави" здалися в полон демократичним силам

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      Чоловіки, яких підозрюють у приналежності до ІД, чекають на обшук
      Чоловіки, яких підозрюють у приналежності до ІД, чекають на обшук / edition.cnn.com

      Бойовики були серед потоку людей, що покинули містечко Багуж поблизу іракського кордону. Впродовж останніх тижнів ця територія потрапила під вплив очолюваної США міжнародної коаліції.

      Хоча Багуж називали останнім анклавом "Ісламської держави" в Сирії, все ж втрата територіального контролю не означає повну перемогу над терористичним угрупуванням, пояснили у CNN.

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      Адже за даними моніторингового комітету ООН, у липні 2018 року до ІД на території Іраку та Сирії все ще належали від 20 до 30 тисяч осіб.

      Що відомо про ІД?"Ісламська держава" – невизнана мусульманська терористична держава. Її бойовики прагнуть встановити халіфат на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда. Територіальна експансія ІД втягнула у конфлікт збройні формування різних країн. Міжнародний осуд терористичного угрупування поставили ІД у конфлікт з усіма країнами світу.

      Всього 5 березня з містечка евакуювали 3,5 тисячі осіб. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив голова прес-служби "Демократичних сил Сирії" Мустафа Балі.


      Цивільні особи, евакуйовані з Багужа


      Бійці ІД, які втекли з Багужа

      Балі також зазначив, що того ж дня представники "Демократичних сил Сирії" звільнили з полону п'ятьох своїх бійців.

      Згідно з даними міжнародної коаліції, у різні періоди під окупацією "Ісламської держави" перебували до 7,7 мільйона осіб, зазначили у CNN.

      Зазначимо, що напередодні уряд Німеччини досягнув домовленості про позбавлення в майбутньому громадянства німецьких бойовиків, які воюють на боці терористичного угрупування "Ісламська держава".

      То США перемогла "Ісламську державу" чи ні? Президент США Дональд Трамп 19 грудня 2018 року оголосив, що військові його країни перемогли терористів "Ісламської держави" у Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії. Через хвилю непорозуміння як на міжнародній арені, так і серед політичної еліти Сполучених Штатів, звільнення з посади представника США у міжнародній коаліції Бретта Макгерка та міністра оборони США Джеймса Меттіса, Трамп змінив своє рішення. 

      США залишили частину військ на півдні Сирії на невизначений термін після виведення основного контингенту, який вони почали виводити 11 січня 2019 року. У середу, 6 лютого, Сенат США переважною більшістю голосів підтримав поправку, що застерігає від поспішного виведення військ з Афганістану та Сирії.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Ісламська держава Тероризм Ірак
      Джерело: 24 Канал
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