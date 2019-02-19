В Сирии произошел двойной теракт, много погибших: фото и видео 18+

В сирийском городе Идлиб, который находится под контролем исламистов во главе с ячейкой террористической организации "Аль-Каида", произошел двойной теракт. Погибли по меньшей мере 24 человека, включая четырех детей. 51 человек получил ранения.

Одну бомбу заложили в автомобиль, который припарковали в центре города. Когда он взорвался, стало известно о первых жертвах и пострадавших. Очевидцы вызвали кареты скорой помощи. Как только они приехали, подорвался заминированный мотоцикл, сообщает SBS.

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Первая взрывчатка была заложена в автомобиле



В двойном теракте погибли 24 человека

Среди погибших четыре бойца и 20 гражданских.

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— WATCH: Footage shows the horrible aftermath when a car bomb detonated in Idlib, Syria killed 17 and wounding at least 80 earlier today. #Syria pic.twitter.com/QRxR9oWlzx — BELAAZ (@THEBELAAZ) 18 лютого 2019 р.



Двойной теракт в Идлибе



Двойной теракт в Идлибе



Двойной теракт в Идлибе

Идлиб – последняя крупная провинция, неподконтрольная президенту страны Башару Асаду. Сирийское правительство на восьмом году изнурительной войны контролирует две трети страны.



Двойной теракт в Идлибе

Все фото – Getty Images

Эти события должны стать убедительным доказательством для американского президента Дональда Трампа, который 19 декабря 2018 года объявил, что военные его государства якобы победили террористов "Исламского государства" в Сирии, что решение вывести войска США из Сирии было ошибкой. Хотя об этом на международной арене ему говорили сразу. Как, собственно, и политическая элита Соединенных Штатов. Пошли отставки. Из-за решения Трампа с поста уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймсу Мэттису, который тоже уволился после решения президента.

Тогда Трамп немного изменил свое решение. США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента. Американцы начали выводить свою технику 11 января 2019 года.

Уже в феврале Трамп заверил, что часть контингента американских военных таки останется в Сирии. При этом подчеркнул, что США тратит на защиту мира больше денег чем кто-либо другой.