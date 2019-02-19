У Сирії стався подвійний теракт, багато загиблих: фото і відео 18+

У сирійському місті Ідліб, яке перебуває під контролем ісламістів на чолі з осередком терористичної організації "Аль-Каїда", стався подвійний теракт. Загинуло щонайменше 24 людини, включно з чотирма дітьми. 51 людина зазнала поранень.

Одну бомбу заклали в автомобіль, який припаркували у центрі міста. Коли він вибухнув, стало відомо про перших жертв і постраждалих. Очевидці виклаликали карети швидкої допомоги. Як тільки вони приїхали, підірвався замінований мотоцикл, повідомляє SBS.

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Перша вибухівка була закладена в автомобілі



У подвійному теракті загинули 24 людини

Серед загиблих чотири бійці та 20 цивільних.

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— WATCH: Footage shows the horrible aftermath when a car bomb detonated in Idlib, Syria killed 17 and wounding at least 80 earlier today. #Syria pic.twitter.com/QRxR9oWlzx — BELAAZ (@THEBELAAZ) 18 лютого 2019 р.



Подвійний теракт в Ідлібі



Подвійний теракт в Ідлібі



Подвійний теракт в Ідлібі

Ідліб – остання велика провінція, непідконтрольна президенту країни Башару Асаду. Сирійський уряд на восьмому році виснажливої війни контролює дві третини країни.



Подвійний теракт в Ідлібі

Всі фото – Getty Images

Ці події мають стати переконливим доказом для американського гаранта Дональда Трампа, який 19 грудня 2018 року оголосив, що військові його держави начебто перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії, що рішення вивести війська США з Сирії було помилкою. Хоча про це на міжнародній арені йому казали одразу. Як, власне, і політична еліта Сполучених Штатів. Пішли відставки. Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.

Тоді Трамп трохи змінив своє рішення. США залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. Американці почали виводити свою техніку 11 січня 2019 року.

Вже у лютому Трамп запевнив, що частина контингенту американських військових таки залишиться у Сирії. При цьому наголосив, що США витрачає на захист миру більше грошей ніж будь-хто інший.