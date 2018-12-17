20:33
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      В случае наступления РФ под обстрелами окажутся 130 тысяч жителей Луганщины, – ОГА

      247 Читати новину українською
      Если Россия начнет наступление, под вражеским огнем окажутся 130 тысяч гражданских
      Если Россия начнет наступление, под вражеским огнем окажутся 130 тысяч гражданских / Иллюстративное фото

      В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживает более 130 тысяч человек.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщает заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко. 

      Читайте также: Россия перебрасывает на границу с Украиной снайперов-чеченцев

      Так, он отметил, что специальная эвакуационная комиссия рассмотрела возможные способы вывоза населения из опасных территорий.

      Главнокомандующий ВСУ не исключает возможности полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. Все аспекты эвакуации населения в случае необходимости обсудили на заседании эвакуационной комиссии. В первую очередь эвакуации подлежат маломобильные группы населения, дети, инвалиды, пенсионеры,
      – добавил Клименко.

      Отметим, что недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последние дни декабря Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с аннексированным Россией Крымом, и получит от России ответ. Слова Лаврова в Украине прокомментировали премьер Гройсман и секретарь СНБО Турчинов. Так, Гройсман сказал, что Украина никогда и нигде "не создавала прецедентов относительно провокаций", а глава СНБО назвал слова Лаврова "бредом сивого мерина".

      Напомним, 25 ноября Россия открыто напала на украинские военные корабли в нейтральных водах вблизи Керченского пролива и пленила 24 моряка. Однако в России заявляют, что украинские судна якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Луганска Военное положение в Украине Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем
      сегодня , 20:00 Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем
      Світлана Попова 82
      Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      сегодня , 19:30 Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      Дмитро Гнап 47
      Об'єднавчий Собор без об'єднання, або Не створюймо собі кумирів!
      сегодня , 19:00 Об'єднавчий Собор без об'єднання, або Не створюймо собі кумирів!
      Артем Овдієнко 826
      Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения
      сегодня , 18:01 Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения
      Наталя Боднар 71
      Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      сегодня , 17:30 Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      Леонід Остальцев 78
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук