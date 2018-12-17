В случае наступления РФ под обстрелами окажутся 130 тысяч жителей Луганщины, – ОГА

В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживает более 130 тысяч человек.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

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Так, он отметил, что специальная эвакуационная комиссия рассмотрела возможные способы вывоза населения из опасных территорий.

Главнокомандующий ВСУ не исключает возможности полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. Все аспекты эвакуации населения в случае необходимости обсудили на заседании эвакуационной комиссии. В первую очередь эвакуации подлежат маломобильные группы населения, дети, инвалиды, пенсионеры,

– добавил Клименко.

Отметим, что недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последние дни декабря Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с аннексированным Россией Крымом, и получит от России ответ. Слова Лаврова в Украине прокомментировали премьер Гройсман и секретарь СНБО Турчинов. Так, Гройсман сказал, что Украина никогда и нигде "не создавала прецедентов относительно провокаций", а глава СНБО назвал слова Лаврова "бредом сивого мерина".

Напомним, 25 ноября Россия открыто напала на украинские военные корабли в нейтральных водах вблизи Керченского пролива и пленила 24 моряка. Однако в России заявляют, что украинские судна якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.