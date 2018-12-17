У разі повномасштабного наступу РФ під обстрілами опиняться 130 тисяч жителів Луганщини, – ОДА

У разі загострення військово-політичної обстановки під обстрілами можуть опинитися 83 населені пункти Луганської області, де проживає понад 130 тисяч осіб.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

Читайте також: Росія перекидає на кордон з Україною снайперів-чеченців

Так, він зазначив, що спеціальна евакуаційна комісія розглянула імовірні способи вивезення населення із небезпечних територій.

Головнокомандувач ЗСУ не виключає можливості повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Усі аспекти евакувціїї населення у разі необхідності обговорили на засіданні евакуаційної комісії. У першу чергу евакуації підлягають маломобільні групи населення, діти, інваліди, пенсіонери,

– додав Клименко.

Зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в останні дні грудня Президент України Петро Порошенко готує провокацію на межі з анексованим Росією Кримом, і отримає від Росії відповідь. Слова Лаврова в Україні прокоментували прем'єр Гройсман та секретар РНБО Турчинов. Так, Гройсман сказав, що Україна ніколи і ніде "не створювала прецедентів щодо провокацій", а глава РНБО назвав слова Лаврова "бредом сивого мерлина".

Нагадаємо, 25 листопада Росія відкрито напала на українські військові кораблі у нейтральних водах поблизу Керченської протоки та полонила 24 моряків. Проте в Росії заявляють, що українські судна нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.