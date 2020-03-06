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      В список на обмен пленными включили 86 крымских татар, – Денисова

      - Читати новину українською

      Президент Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными. По его словам, он может состояться в марте. Точные даты пока не оглашаются, однако Украина подала в список на обмен до 200 человек. Среди них и 86 крымских татар.

      Все они находятся на различных стадиях уголовного преследования, отметила омбудсмен Людмила Денисова в интервью Укринформу.

      Важно Зеленский назвал вероятные даты следующего обмена пленными и нормандской встречи

      Она объяснила, что эти люди либо только осуждены, либо отбывают наказание, либо находятся в ограниченных условиях. Также Денисова подчеркнула, что обмен – это такое мероприятие, подготовка к которому требует тишины, поэтому то, что касается списка, требует осторожности.

      Он (список на обмен, – 24 канал) существует. Я могу сказать только за тот, который формируется в нашем офисе. Это 115 человек, граждане Украины, которые находятся сегодня в местах несвободы на территории России и в оккупированном Крыму,
      – отметила омбудсменка.

      Также, по ее словам, в списке есть граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

      Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, Офис уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное место пребывания того или иного гражданина. Случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести, и этих людей украинская сторона подает в списках, чтобы найти их и обменять,
      – добавила Денисова.

      Отметим, что при президенте Владимира Зеленского Украина провела два больших обмена пленными.

      1. С Россией. Состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
      2. С боевиками на Донбассе. Состоялся 29 декабря. Вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

      Что известно о новом обмене пленными: главное

      • 1 марта глава Офиса Президента Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком. Российский представитель заявил о намерении РФ уже в марте провести новый обмен пленными.
      • Ранее Вадим Пристайко заявлял, что новый обмен пленными может произойти еще до следующей встречи в Нормандском формате, то есть в апреле.
      • В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список людей, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он подчеркнул, что большинство из списка – крымские татары.
      • 5 марта Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.
      • 23 января Зеленский сообщал, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Владимир Зеленский Людмила Денисова Вадим Пристайко Андрей Ермак Крымские татары Обмен пленными
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