В список на обмен пленными включили 86 крымских татар, – Денисова

Президент Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными. По его словам, он может состояться в марте. Точные даты пока не оглашаются, однако Украина подала в список на обмен до 200 человек. Среди них и 86 крымских татар.

Все они находятся на различных стадиях уголовного преследования, отметила омбудсмен Людмила Денисова в интервью Укринформу.

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Она объяснила, что эти люди либо только осуждены, либо отбывают наказание, либо находятся в ограниченных условиях. Также Денисова подчеркнула, что обмен – это такое мероприятие, подготовка к которому требует тишины, поэтому то, что касается списка, требует осторожности.

Он (список на обмен, – 24 канал) существует. Я могу сказать только за тот, который формируется в нашем офисе. Это 115 человек, граждане Украины, которые находятся сегодня в местах несвободы на территории России и в оккупированном Крыму,

– отметила омбудсменка.

Также, по ее словам, в списке есть граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, Офис уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное место пребывания того или иного гражданина. Случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести, и этих людей украинская сторона подает в списках, чтобы найти их и обменять,

– добавила Денисова.

Отметим, что при президенте Владимира Зеленского Украина провела два больших обмена пленными.

С Россией. Состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов. С боевиками на Донбассе. Состоялся 29 декабря. Вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

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