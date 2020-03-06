У список на обмін полоненими включили 86 кримських татар, – Денісова

Президент Володимир Зеленський анонсував новий обмін полоненими. За його словами, він може відбутися у березні. Точні дати наразі не розголошують, однак Україна подала у список на обмін до 200 людей. Серед них і 86 кримських татар.

Усі вони перебувають на різних стадіях карного переслідування, зазначила омбудсменка Людмила Денісова в інтерв'ю Укрінформу.

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Вона пояснила, що ці люди або щойно засуджені, або відбувають покарання, або перебувають в обмежених умовах. Також Денісова підкреслила, що обмін – це такий захід, підготовка до якого потребує тиші, тому те, що стосується списку, вимагає обережності.

Він (список на обмін, – 24 канал) існує. Я можу сказати лише за той, який формується у нашому офісі. Це 115 осіб, громадяни України, які перебувають сьогодні у місцях несвободи на території Росії та в окупованому Криму,

– зазначила омбудсменка.

Також, за її словами, у списку є громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Чому ми кажемо, що всіх разом до 200 осіб? Тому що ми, Офіс уповноваженого й інші органи державної влади України, інколи не можемо встановити точне місце перебування того чи іншого громадянина. Трапляється така ситуація, що хтось зник безвісти, й цих людей українська сторона подає у списках, щоб знайти їх і обміняти,

– додала Денісова.

Зазначимо, що за президенства Володимира Зеленського Україна провела два великі обміни полоненими.

З Росією. Відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов. З бойовиками на Донбасі. Відбувся 29 грудня. Повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

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