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      У список на обмін полоненими включили 86 кримських татар, – Денісова

      - Читать новость на русском
      Новий обмін полоненими / slovoidilo.ua

      Президент Володимир Зеленський анонсував новий обмін полоненими. За його словами, він може відбутися у березні. Точні дати наразі не розголошують, однак Україна подала у список на обмін до 200 людей. Серед них і 86 кримських татар.

      Усі вони перебувають на різних стадіях карного переслідування, зазначила омбудсменка Людмила Денісова в інтерв'ю Укрінформу.

      Важливо Зеленський назвав ймовірні дати наступного обміну полоненими та нормандської зустрічі

      Вона пояснила, що ці люди або щойно засуджені, або відбувають покарання, або перебувають в обмежених умовах. Також Денісова підкреслила, що обмін – це такий захід, підготовка до якого потребує тиші, тому те, що стосується списку, вимагає обережності.

      Він (список на обмін, – 24 канал) існує. Я можу сказати лише за той, який формується у нашому офісі. Це 115 осіб, громадяни України, які перебувають сьогодні у місцях несвободи на території Росії та в окупованому Криму,
      – зазначила омбудсменка.

      Також, за її словами, у списку є громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

      Чому ми кажемо, що всіх разом до 200 осіб? Тому що ми, Офіс уповноваженого й інші органи державної влади України, інколи не можемо встановити точне місце перебування того чи іншого громадянина. Трапляється така ситуація, що хтось зник безвісти, й цих людей українська сторона подає у списках, щоб знайти їх і обміняти,
      – додала Денісова.

      Зазначимо, що за президенства Володимира Зеленського Україна провела два великі обміни полоненими.

      1. З Росією. Відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
      2. З бойовиками на Донбасі. Відбувся 29 грудня. Повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

      Що відомо про новий обмін полоненими: головне

      • 1 березня голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком. Російський представник заявив про намір РФ вже у березні здійснити новий обмін полоненими.
      • Раніше Вадим Пристайко заявляв, що новий обмін полоненими може статися ще до наступної зустрічі у Нормандському форматі, тобто у квітні.
      • На початку лютого Володимир Зеленський заявив, що складає великий список людей, яких готують на обмін з бойовиками. Тоді він підкреслив, що більшість зі списку – кримські татари.
      • 5 березня Зеленський заявив, що українська сторона у ТКГ передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.
      • 23 січня Зеленський повідомляв, що Україна веде переговори й готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Володимир Зеленський Людмила Денісова Вадим Пристайко Андрій Єрмак Кримські татари Обмін полоненими
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