В США расцвели маки, которые цветут только раз в 10 лет: зрелищные фото со спутника
Поля и холмы Южной Калифорнии заоранжевели от невероятного количества маков, которые недавно расцвели. Такое явление в американском штате можно наблюдать весной лишь раз в 10 лет.
Маки полностью покрыли каньон Уокер, расположившийся в 80 километрах от Лос-Анджелеса. Такая красота сразу привлекла внимание многих туристов, которые массово едут увидеть красоту воочию, пишет The Business Insider.
Читайте также: Париж, который влюбляет: волшебные картины о жизни французской столицы
Из-за этого власти соседнего города Эльсинор даже пришлось ограничить движение к каньону на выходных. Потому что из-за значительного потока людей образовывались длинные пробки.
Вид на каньон со спутника: смотрите фото
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)11 марта 2013 , 21:24 1
Инфографика: мировая карта голода31 мая 2015 , 13:57
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля 2018 , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля 2018 , 15:00