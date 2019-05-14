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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      В своей речи Филарет намекнул, что его заставили отказаться от возглавления ПЦУ

      93 Читати новину українською

      Патриарх Филарет во время службы во Владимирском соборе фактически намекнул, что его заставили подписать отказ от возглавления ПЦУ. И сделали это, по его словам, чиновники.

      Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: У Епифания есть конфликт с Филаретом, который хочет восстановить Киевский патриархат, – СМИ

      Филарет заявил, что сейчас идет борьба внутри самого православия.

      Идет борьба за то, быть или не быть в украинском государстве независимой церкви. Многие чиновники, не понимая, что происходит, или наоборот – понимая это – помогают, чтобы в Украине не было такой церкви, а чтобы она была зависима,
      – сказал патриарх в своей речи.

      Сам Филарет недоволен тем, что Епифаний согласился, чтобы украинская церковь была определенным образом митрополией – то есть частью церкви с центром в Константинополе. Патриарх настаивает на том, чтобы Киевский патриархат существовал отдельно с центром в столице Украины.

      Служба Філарета у Володимирському соборі
      Служба Филарета во Владимирском соборе

      Однако, стоит отметить, что вселенский патриарх Варфоломей лично просил предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария не выдвигаться на пост главы новой церкви на Объединительном соборе УПЦ.

      Отметим, что активисты написали заявление патрарху Филарету, в котором заверили, что раздор в конце концов образованной ПЦУ представляет угрозу национальной безопасности и станет лучшим подарком Кремлю. Они призвали всех церковных представителей к пониманию и единству ради сохранения Православной церкви Украины.

      Лист активістів до Філарета
      Письмо активистов к Филарету

      Напомним, Филарет несколько дней назад разослал приглашения на совместную встречу почти всем епископам ПЦУ, кроме предстоятеля ПЦУ Епифания. Сам патриарх заявил, что почти за 5 месяцев с момента образования Православной церкви Украины они ни разу не правили литургию вместе. Поэтому, священнослужитель пригласил настоятеля ПЦУ вместе провести службу во Владимирском соборе в Киеве.

      Однако, предстоятель Единой Церкви 14 мая имеет давно запланированную поездку в Мариуполь, поэтому и не придет на эту службу. Отметим, что он так и не появился во Владимирском соборе.

      Что известно о конфликте Филарета и Епифания?​
      Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия и утверждает, что уполномочен созвать Собор. Также, он настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует. По его словам, перед созданием ПЦУ была договоренность, согласно которой Епифаний якобы должен был представлять церковь за границей, а руководить ею должен Филарет.

      Однако в Минкульте говорят, что информация о якобы возобновлении деятельности Киевского патриархата не соответствует действительности. Там напомнили, что деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новосозданной Православной церкви Украины на Поместном соборе 15 декабря 2018 года. Уже 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Поэтому, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

      На конфликт уже реагируют архиереи новосозданной Единой церкви. Так, митрополит Ивано-Франковской-Галицкой епархии Иоасаф Василик и митрополит Хмельницкой епархии Антоний Махота поддержали Епифания и призывают не допустить изоляции Украинской церкви.

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      Теги: Новости Украины Филарет Православная церковь Украины Религия Новости Киева Епифаний
      Источник: 24 канал
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