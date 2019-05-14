13:09
14 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Модне падіння Путіна на льоду. Похмілля від "пабєди"
      Вєсті Кремля
      21:50, 13 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, 13 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      У своїй промові Філарет натякнув, що його змусили відмовитися від очолення ПЦУ

      109 Читать новость на русском

      Патріарх Філарет під час служби у Володимирському соборі фактично натякнув, що його змусили підписати відмову від очолення ПЦУ. І зробили це, за його словами, чиновники.

      Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: Епіфаній має конфлікт з Філаретом, який хоче відновити Київський патріархат, – ЗМІ

      Філарет заявив, що наразі йде боротьба всередині самого православ'я.

      Йде боротьба за те, бути чи не бути в українській державі незалежній церкві. Багато чиновників, не розуміючи того, що відбувається, або навпаки – розуміючи це – допомагають, щоб в Україні не було такої церкви, а щоб вона була залежна,
      – сказав патріарх у своїй промові.

      Сам Філарет незадоволений тим, що Епіфаній погодився, щоб українська церква була певним чином митрополією – тобто частиною церкви із центром у Константинополі. Патріарх наполягає на тому, аби Київський патріархат існував окремо з центром у столиці України.

      Служба Філарета у Володимирському соборі
      Служба Філарета у Володимирському соборі

      Проте, варто наголосити, що вселенський патріарх Варфоломій особисто просив предстоятеля УПЦ КП Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія не висуватися на пост глави нової церкви на Об'єднавчому соборі УПЦ.

      Зазначимо, що активісти написали заяву патрарху Філарету, у якій запевнили, що розбрат у нарешті утвореній ПЦУ становить загрозу націоналній безпеці та стане найкращим подарунком Кремлю. Вони закликали всіх церковних представників до порозуміння та єдності заради збереження Православної церкви України.

      Лист активістів до Філарета
      Лист активістів до Філарета

      Нагадаємо, Філарет кілька днів тому розіслав запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ, окрім предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Сам патріарх заявив, що майже за 5 місяців з часу утворення Православної церкви України вони жодного разу не правили літургію разом. Тому, священослужитель запросив настоятеля ПЦУ разом провести службу у Володимирському соборі у Києві.

      Проте, предстоятель Єдиної церкви 14 травня має давно заплановану поїздку в Маріуполь, тому й не прийде на цю службу. Зазначимо, що вінтак і не з'явився у Володимирському соборі.

      Що відомо про конфлікт Філарета й Епіфанія?Почесний патріарх Православної церкви України Філарет допустив розкол православ'яі стверджує, що уповноважений скликати Собор. Також, він наполягає, що Київський патріархат досі існує. За його словами, перед створенням ПЦУ була домовленість, згідно з якою Епіфаній нібито мав представляти церкву за кордоном, а керуватиме нею повинен Філарет.

      Однак у Мінкульті кажуть, що інформація про нібито відновлення діяльності Київського патріархату не відповідає дійсності. Там нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року. Вже 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.

      На конфлікт вже реагують архієреї новоствореної Єдиної церкви. Так, митрополит Івано-Франківської-Галицької єпархії Іоасаф Василиків та митрополит Хмельницької єпархії Антоній Махота підтримали Епіфанія та закликають не допустити ізоляції Української церкви.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: які дати пропонують фракції у Раді
      сьогодні
      5738
      Теги: Новини України Релігія Православна церква України Філарет Епіфаній Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани
      сьогодні , 12:09 Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани
      Сергій Фурса 1019
      Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися
      сьогодні , 11:01 Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися
      Альона Захарова 1536
      Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      сьогодні , 10:00 Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      Тетяна Мартинюк 1999
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сьогодні , 08:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 2857
      Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      13 травня , 22:01 Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      Ольга Черненко 1506
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук