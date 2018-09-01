В так называемой "ДНР" пугают наступлением ВСУ: назвали дату

Так называемый "заместитель командующего корпусом Минобороны "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что украинские военные якобы начали подготовку к наступлению на Донбассе после смерти главаря террористов Александра Захарченко.

Об сообщают "РИА Новости".

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"Наши источники в штабах ООС и ОТГ "Восток" называют 14 сентября в качестве возможной даты наступления", – заявил он.

По его словам, украинские силовики якобы под прикрытием учений "Шторм-2018" развернули ударную группировку на Мариупольском направлении.

Кроме этого, в район Урзуфа прибыли подразделения 56 мотопехотной и 406 артиллерийских бригад. Это приведет к очередному витку кровопролития в этой "гражданской войне",

– сказал террорист.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. На его место временно назначили нового "главу республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников. После этого "глава совета министров "ЛНР" Сергей Козлов заявил, что уезжает из оккупированного Луганска.