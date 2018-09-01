"Провокация": Убийство Захарченко немногословно прокомментировал Лавров

Убийство главаря боевиков Александра Захарченко министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "провокацией".

Вечером 31 августа в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко.

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Почти сразу после взрыва появилась реакция МИД РФ – в убийстве Захарченко прогнозируемо обвинили Киев. Однако глава ведомства Сергей Лавров смерть главаря оккупантов Донецка до сих пор не комментировал.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что такая быстрая реакция МИД РФ на убийство главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко свидетельствует о "желании прикрыть марионеток, подконтрольных Кремлю".

Днем 1 сентября Лавров назвал убийство главаря так называемой "ДНР" "провокацией, направленной на срыв минских договоренностей".

Провокация откровенная и направленная на срыв выполнения минских договоренностей,

– немногословно сказал глава МИД РФ в комментарии журналистам, пишет "Интерфакс-Украина".