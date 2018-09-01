У Путина пригрозили ростом напряжения на Донбассе после убийства Захарченко

Вечером 31 августа в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. В МИД России поспешно обвинили в его убийстве Украину, а президент России Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования.

Вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле кафе "Сєпар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

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В результате взрыва был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент". По последним данным, погибли двое человек, еще 11 – получили ранения.

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В силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.

В то же время в СБУ подтвердили, что обладают информацией о гибели Захарченко, а в сети появилось видео, снятое незадолго после взрыва в центре Донецка.

Что интересно, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансную смерть главаря донецких оккупантов – у Лаврова конечно, обвинили в убийстве Захарченко Киев.

Слова соболезнования по поводу гибели Захарченко начали писать российские политики и выразил даже президент России Владимир Путин.

1 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийство Захарченко провокацией и пригрозил, что это приведет к обострению ситуации на Донбассе.

Гибель Захарченко, безусловно, ведет к росту напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации Минских договоренностей... Безусловно, это провокация, которая имеет очень негативные последствия, в целом, для атмосферы в регионе,

– заявил Песков журналистам в субботу, пишет "Интерфакс".

Почти сразу после убийства Захарченко ему нашли замену. Новым так называемым "главой республики" стал Дмитрий Трапезников, который в свое время был менеджером ФК "Шахтер".