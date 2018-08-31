Убийство Захарченко: Путин выразил соболезнования в связи со смертью боевика

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством руководителя оккупационной администрации отдельных районов Донетчины, главаря боевиков Александра Захарченко.

Текст телеграммы с сочувствием "народу Донбасса" в связи со смертью Захарченко появился на официальном сайте Кремля.

В сообщении Путин называет лидера боевиков "настоящим народным лидером" и "патриотом Донбасса".

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"Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится", – говорится в сообщении.

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Слово "Украина" в тексте Путина не упоминается.

К слову, в МИД России уже успели обвинить Киев в причастности к смерти главаря боевиков Захарченко, а также ранении еще одного боевика, так называемого "министра финансов" Александра Тимофеева.