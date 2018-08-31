Убийство Захарченко: что означает мгновенная реакция МИД России

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, что означает молниеносная реакция МИД России на убийство главаря боевиков Александра Захарченко.

Вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

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В силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в убийстве главаря оккупантов.

В то же время в СБУ подтвердили, что обладают информацией о гибели Захарченко. В сети появилось видео, снятое незадолго после взрыва в центре Донецка.

Почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что такая быстрая реакция МИД РФ на убийство главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко свидетельствует о "желании прикрыть марионеток, подконтрольных Кремлю".

В частности, об этом в своем Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Мегамолниеносная реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует как минимум о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", – написала она.